Análisis: los separatistas de Alberta sufren un duro revés pero la tensión con Canadá continuará

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Nadine Yousif; Jessica Murphy - BBC News

Fue un resultado decisivo en un referéndum que podría haber puesto a prueba los lazos de unidad nacional de Canadá.

Sin embargo, según las proyecciones, más de dos tercios de los votantes de la provincia de Alberta enviaron un mensaje claro: quieren seguir siendo parte de Canadá.

Es posible que, una vez que se haya contabilizado el resultado final, el rechazo por parte de una cómoda mayoría de votantes a impulsar la separación mediante un referéndum vinculante pueda frenar en seco el sentimiento separatista de Alberta.

Esto relegaría a la marginalidad política la idea que se discutió discretamente durante décadas.

Para los líderes del movimiento separatista de Alberta, si bien el resultado era previsible dados los sondeos, resultó decepcionante después de más de un año de campaña y de presionar para que se votara sobre la separación.

Cuando la BBC le preguntó cómo se sentía tras conocer los resultados, el líder separatista Mitch Sylvestre simplemente respondió: “No estoy contento”.

El resultado fue celebrado casi de inmediato por el primer ministro del país, Mark Carney, quien declaró que “los habitantes de Alberta tomaron una decisión clara”.

Pero los líderes del movimiento separatista afirman que su batalla está lejos de haber terminado y que el tema podría dominar la política de Alberta durante los próximos años.

Tensión política

Jeffrey Rath, abogado de Calgary y uno de los principales portavoces de la secesión de Alberta, dijo que él y otros “planean arremangarse y trabajar más duro”.

Keith Wilson, otro separatista, les dijo a sus seguidores en Calgary que, si bien la votación ha terminado, “la conversación sobre el futuro de Alberta en Canadá, nuestro lugar en Canadá y nuestro papel en Canadá continuará”.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, quien apoyó abiertamente y abogó por el voto de unidad, agradeció a los votantes por el resultado.

La política ha sido criticada por correr un riesgo “peligroso” al suponer que la campaña independentista probablemente fracasaría, al tiempo que concedía a su base de votantes, cada vez más inquieta, lo que deseaba.

Redujo el número de peticiones necesarias para que la campaña ciudadana pudiera presentarse a las elecciones.

Jeffrey Rath prometió seguir impulsando su movimiento separatista. / Reuters

Al declarar que el resultado del lunes no era vinculante, logró sortear una decisión judicial que bloqueaba la petición a favor de la separación porque no se había consultado a las comunidades indígenas cuyas tierras se verían afectadas si la provincia se escindía.

Esa apuesta podría poner a prueba su liderazgo al frente del Partido Conservador Unido, que dirige desde 2022.

“Ha perdido la confianza de la base (del partido)”, dijo Rath.

Los habitantes de Alberta que votaron en contra de un referéndum de independencia declararon a la BBC durante toda la campaña que su motivación era mantener unido al país, especialmente ahora que Canadá se enfrenta a las amenazas arancelarias de Estados Unidos, su antiguo aliado.

También temían que una Alberta independiente pudiera ser vulnerable a la influencia externa, o incluso a la anexión.

Thomas Lukaszuk, un destacado activista a favor de la unidad, dijo el lunes por la noche ante una multitud de simpatizantes que los primeros resultados le hacían sentirse orgulloso de ser de Alberta.

En una fiesta para seguir los resultados electorales en Edmonton, en defensa de la unidad nacional, Lukaszuk apeló directamente a los separatistas, diciendo que “algunas de las cuestiones que han planteado son legítimas” y que la provincia debe hacer el arduo trabajo de sanar las divisiones que este debate ha puesto de manifiesto.

“No quiero que volvamos a celebrar otro referéndum como este jamás”, dijo Lukaszuk.

La primera ministra Smith declaró a la CBC a principios de semana que no celebraría un referéndum de independencia si los habitantes de Alberta votaban en contra, mientras ella siguiera siendo primera ministra.

Algunas de las grietas no se pueden solucionar fácilmente.

Los resultaron confirmaron la mayoría que ya se veía en las encuestas en Alberta a favor de seguir siendo parte de Canadá. / Getty Images

“Alienación occidental”

El sentimiento separatista tiene sus raíces en la “alienación occidental”, un término que algunos habitantes de las provincias occidentales de Canadá han utilizado durante décadas para describir la sensación de ser ignorados o pasados por alto por el gobierno federal en el centro del país.

Los partidarios de la independencia de Alberta, y muchos de los que defienden la unidad, creen que el gobierno canadiense lleva mucho tiempo socavando la industria petrolera y gasística de la provincia, más recientemente a través de sus políticas medioambientales.

Ese enfado se intensificó posteriormente cuando algunos habitantes de Alberta se mostraron frustrados con la respuesta del entonces primer ministro Justin Trudeau a la pandemia de covid-19 y a las medidas de vacunación obligatoria, considerándolas un ejemplo más de extralimitación gubernamental.

Carney, que se crio en Alberta, ha trabajado con Smith para abordar algunos de estos problemas; por ejemplo, con la firma de un acuerdo que contempla la construcción de un nuevo oleoducto desde Alberta hasta la costa del Pacífico canadiense.

En su declaración del lunes por la noche, hizo referencia a ello, afirmando que su plan es liberar todo el potencial de Canadá como superpotencia energética mundial, con Alberta como eje central.

Pero hay indicios de que podría haber tensiones en el futuro entre Carney y Smith, una política capaz y una sobreviviente, hasta ahora, de la turbulenta política de Alberta.

El lunes, Smith también puso a votación de los habitantes de Alberta otras nueve preguntas, la mayoría de las cuales buscan otorgar a la provincia una mayor autonomía respecto a Ottawa, incluso en asuntos como la inmigración.

Los resultados preliminares sugieren que muchas podrían aprobarse.

Algunas de las personas que votaron a favor de un segundo referéndum vinculante sobre la separación han dicho que no buscaban la independencia total, sino tener cierta influencia sobre Ottawa.

La primera ministra Smith señaló que estas otras nueve preguntas le ayudan a conseguir precisamente eso.

El ejemplo de Quebec

Quebec, otra provincia con sentimientos soberanistas similares, podría ofrecer pistas sobre cómo podría terminar el movimiento separatista de Alberta.

Celebraron dos referendos de secesión, en 1980 y 1995, ambos rechazados por un margen estrecho.

Los partidarios de la independencia de Alberta no ocultan que se inspiran en esa provincia de mayoría francófona.

Consideran que Quebec ha utilizado con éxito la amenaza de la secesión para obtener una autonomía significativamente mayor en los asuntos provinciales.

Y, a pesar de que el apoyo a la soberanía de Quebec se encuentra en mínimos históricos, el gobierno provincial recién elegido se ha comprometido a celebrar un tercer referéndum sobre la independencia antes de 2030.

Rath tomó nota de ello mientras reflexionaba sobre la derrota de su equipo.

El Partido Quebequense, de tendencia soberanista, “acaba de formar gobierno en Quebec con el 28% de los votos”, afirmó.

Para los separatistas de Alberta, “no es imposible” que pudieran hacer lo mismo en el futuro, asegura.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.