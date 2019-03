Más de 500 arrestos en redada contra el tráfico de armas en 8 países de América Latina

Una redada en ocho países de América Latina contra el tráfico de armas terminó con 560 arrestos, uno de ellos de una persona sospechosa de proveer armamento a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunció Interpol este lunes.

Esta operación implicó a policías, agentes de aduana, de inmigración y militares de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá.

Coordinada por Interpol, la operación, bautizada "Trigger V", que se llevó a cabo del 22 al 28 de febrero, llevó a la incautación de 857 armas, 40 mil balas, 20 granadas y uniformes de policía o militares.

En un control de vehículos en Costa Rica se descubrieron dos fusiles de asalto AK47, uno de los cuales había sido registrado en la base de datos de Interpol por un país de Oriente Próximo, lo que según la agencia "pone de manifiesto el carácter transcontinental del tráfico de armas".

En Panamá, un aviso anónimo condujo a la policía a un almacén aislado que estaba lleno de municiones, armas de fuego y materiales explosivos.

