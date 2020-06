Brasil: ministro de Educación defiende su historial tras cuestionamientos a su currículum

POLÉMICA

El ministro de Educación designado por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, Carlos Alberto Decotelli, defendió este lunes su historial académico pese a que una universidad argentina y una alemana negaron haberle otorgado los títulos que reivindicó en su currículum.

Decotelli, un oficial de reserva de la Marina y la primera persona afrodescendiente designada en el gabinete del mandatario ultraderechista, había escrito en su currículum: “Licenciatura en Ciencias Económicas (...), Máster en la Fundación Getúlio Vargas, Doctorado en la Universidad de Rosario [Argentina], Posdoctorado en la Universidad de Wuppertal, Alemania”.

Tras reunirse con Bolsonaro, Decotelli confirmó a periodistas que, pese a la polémica generada por los cuestionamientos a su currículum, "está ministro" y asumirá el cargo, si bien todavía no hay fecha para ello.

De asumir, sería el tercero en ocupar la cartera educativa desde que Bolsonaro llegó al poder el 1 de enero de 2019.

Decotelli trató de justificar las inconsistencias halladas en su currículum. El mandatario, que según la prensa estaría barajando la posibilidad de nombrar a otro en el cargo, dijo más tarde en Facebook que Decotelli está "consciente de su equívoco" y destacó "su capacidad para construir una educación inclusiva".

El viernes, el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci, señaló que Decotelli no había obtenido el alegado título de doctor.

El ministerio de Educación reprodujo en un primer momento una atestación de que Decotelli había cursado esa carrera, pero el ministro designado corrigió luego su historial, precisando que había completado las materias pero "sin defensa de tesis", lo cual confirma que no obtuvo el título.

Este lunes, el ministro explicó que el tribunal le pidió unas "adecuaciones" a la tesis, pero que tuvo que volver a Brasil "por dificultades financieras" y no pudo volver a Argentina a defenderla.

También la Universidad de Wuppertal precisó este lunes en un comunicado que Decotelli "realizó una investigación de tres meses en 2016" en esa institución alemana, pero que "no obtuvo ningún título" allí.

El ministro designado no hubiera podido de todos modos obtener un posdoctorado, dado que tampoco había obtenido el doctorado.

Otra sospecha sobre su carrera procedió de Brasil, con acusaciones de plagio en su disertación de máster en la FGV de Río de Janeiro.

Sobre eso, el ministró aceptó que podría haber habido una "distracción" (al detallar las fuentes usadas), pero no un plagio. "Se considera plagio cuando haces 'control C, control V'. Y no fue eso".

Decotelli fue designado para sustituir a Abraham Weintraub, envuelto en numerosas polémicas. Ferviente bolsonarista, Weintraub llegó a publicar en Twitter declaraciones de cuño racista contra los chinos, relativizó las atrocidades de los nazis y calificó de "cobardes" a los jueces de la corte suprema, afirmando que debían ser "encarcelados".

Desde que Bolsonaro asumió el poder en enero de 2019, una decena de ministros fueron destituidos o renunciaron en medio de polémicas o por incompatibilidades con el presidente. Entre ellos, dos ministros de Salud en plena pandemia de Covid-19.