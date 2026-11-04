NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El republicano Byron Donalds, una de las figuras más visibles del movimiento ‘Make America Great Again’ (MAGA), hizo historia este martes al convertirse en el primer gobernador afroamericano de Florida, con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Donalds, un aliado estrecho del mandatario, se impuso al demócrata David Jolly, según las proyecciones de los medios NBC y Fox News, y confirmó los pronósticos en un estado cada vez más escorado a la derecha, en el que los votantes registrados republicanos superan en más de 1.5 millones a los demócratas.

Raíces y segundas oportunidades

Nacido en Brooklyn (Nueva York) en 1978, Donalds encarna el relevo generacional del movimiento ‘MAGA’, gracias a una oratoria rápida, una presencia mediática asidua en las cadenas conservadoras y una lealtad notable a Trump.

Antes de moldear su imagen pulcra de televisión, afrontó algunos tropiezos en su juventud: fue arrestado a finales de los noventa por posesión de marihuana, pero siempre ha defendido en público ese suceso como el ejemplo de las “segundas oportunidades” que ofrece Estados Unidos.

Esa búsqueda de nuevos horizontes lo llevó al ‘Estado del sol’ para estudiar en la Universidad Estatal de Florida (FSU), donde se graduó en Finanzas y Mercadotecnia en 2002.

Lejos aún del foco mediático, trabajó durante más de una década en el sector bancario y financiero del suroeste del estado, una experiencia corporativa que cimentó su defensa cerrada del libre mercado.

Previamente, forjó su ascenso como uno de los activistas más prominentes de las bases del movimiento conservador Tea Party, antes de dar el salto a la política en 2016, cuando fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Florida.

Tras llegar al Capitolio de Washington en enero de 2021, tras ser elegido congresista en 2020, Donalds se consolidó como una de las principales figuras republicanas afines a Trump, cuya campaña presidencial de 2024 tuvo como portavoz.

Aunque esa cercanía con el presidente pareció agrietarse en las últimas semanas, cuando Donalds eliminó las referencias al mandatario de su sitio web oficial alegando que prefería centrarse “en la gente de Florida”, el viernes pasado participó en un mitin del mandatario en el sur de Florida.

Pionero republicano

Su triunfo electoral lo convertirá también en el primer gobernador negro elegido bajo las siglas del Partido Republicano y en el cuarto afroamericano en ocupar ese cargo en Estados Unidos, después de Douglas Wilder, en Virginia (1990-1994); Deval Patrick, en Massachusetts (2007-2015), y Wes Moore, en Maryland (2023-actualidad)

A ello se suma que esta misma noche, la demócrata negra Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer afroamericana electa como gobernadora de Estados Unidos tras vencer este martes en las elecciones en Georgia.

Para Donalds, su condición de líder negro dentro de un Partido Republicano predominantemente blanco nunca ha sido un tabú, aunque sí lo ha convertido en una figura atípica como uno de los escasos legisladores afroamericanos en las filas conservadoras.

Donalds protagonizó sonados choques en 2021 con el Caucus Afroamericano del Congreso (CBC), al que dijo que intentó entrar, pero denunció que su solicitud fue denegada por la directiva demócrata del grupo.

Ese mismo Caucus condenó públicamente en 2024 unas declaraciones de Donalds en las que sugirió que las familias negras estaban mejor durante la época de la segregación.

Consagrado ahora en las urnas, Donalds asume ahora las riendas del tercer estado más poblado del país con el reto de consolidar el bastión conservador frente a urgencias locales complejas, como la escalada en los costes de los seguros de vivienda frente a los huracanes, la presión demográfica y el encarecimiento general del nivel de vida.

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