Christa Pike sigue hospitalizada en estado crítico tras fallar su ejecución en Tennessee

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977.

La reclusa Christa Pike, que sobrevivió el pasado miércoles a dos intentos de ejecución mediante inyección letal, permanece en estado crítico y conectada a un respirador en un hospital de Tennessee, informó este domingo su abogado.

Stephen Ferrell, abogado de la mujer que fue condenada a muerte por su participación en un asesinato en 1995, explicó al canal CNN que los médicos están tratando de eliminar de su cuerpo los restos de pentobarbital, un potente fármaco empleado en Tennessee para la inyección letal.

Pike, de 50 años, sobrevivió el pasado miércoles a dos dosis de la inyección e ingresó en el centro médico en estado crítico con ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas.

Su abogado indicó que no ha podido volver a hablar con ella desde entonces.

Christa Pike sobrevive a dos inyecciones letales en Tennessee.

Es la segunda vez este año que falla una ejecución en el estado Tennessee, por lo que el gobernador estatal, Bill Lee, suspendió temporalmente todas las ejecuciones previstas para el resto de 2026.

A ello se sumó la dimisión este sábado del comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada.

Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer un año antes, era la primera mujer que iba a ser ejecutada en este estado en más de 200 años.

Pike sobrevivió a las dos inyecciones letales que la aplicaron el miércoles pasado. Reuters

Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Death Penalty Information Center, organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país.

Actualmente, 42 personas se hallan en el corredor de la muerte en Tennessee.