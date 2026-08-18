Colombia afronta una reconstrucción ‘dura’ tras el terremoto; Shakira visita zona afectada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una semana después del terremoto que golpeó con fuerza el centro y suroeste de Colombia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella reconoce que comienza una etapa de reconstrucción que será “dura” y costosa, mientras miles de familias siguen sin vivienda, decenas de miles de niños permanecen sin clases y las labores de rescate no terminan.

En una alocución en la noche del lunes, el presidente aseguró que la reconstrucción “va a exigir recursos” y será “dura”, pero dijo confiar en la capacidad de los colombianos para superar la tragedia.

Estimó en 30 billones de pesos (unos 9,500 millones de dólares) el costo de la reconstrucción, anunció subsidios de vivienda y alivios económicos para los damnificados, para lo cual declaró la emergencia económica.

San José del Palmar, el municipio del Chocó epicentro del terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto, y las zonas del Valle del Cauca, Risaralda y Caldas afrontan ahora una emergencia que se extiende mucho más allá del rescate: viviendas inhabitables, escuelas cerradas, familias que buscan recuperar sus pertenencias y comunidades que necesitan asistencia para comenzar de nuevo.

De la Espriella advirtió de que las cifras todavía están en consolidación y que, “por respeto a las víctimas y a sus familias”, su Gobierno “solo comunicará datos debidamente consolidados”. El balance preliminar es de 289 muertos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos.

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal informó este lunes que ha recibido 304 cuerpos de víctimas del terremoto y ha identificado 300, incluidos 22 menores de edad. De Cali proceden 139 de los cuerpos identificados y de Pereira otros 107.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. EFE

Lluvias agravan la situación

En los barrios afectados, la emergencia continúa formando parte de la vida cotidiana. En Chiminangos, uno de los sectores golpeados de Cali, familias que perdieron sus viviendas duermen en pequeñas carpas, reciben alimentos en ollas comunitarias y esperan poder entrar a sus antiguos apartamentos para recuperar ropa, documentos y electrodomésticos.

Las lluvias que comenzaron el domingo han agravado las condiciones de quienes permanecen en estos refugios improvisados y también han obligado a interrumpir temporalmente algunas labores de remoción de escombros. En Pereira, las familias instaladas en el parque Olaya Herrera tuvieron que proteger las carpas con plásticos, mientras el suelo quedó mojado y el Hospital Universitario San Jorge registró inundaciones.

La lluvia también dificulta las labores de emergencia en las zonas donde continúan las tareas de búsqueda, rescate y recuperación de cuerpos y añade un nuevo obstáculo a una respuesta que entra ya en su segunda semana.

Ayudas de Shakira al Chocó

Este lunes, la cantante colombiana Shakira anunció en Quibdó que dedicará “todos sus esfuerzos personales” a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.

“Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, dijo la artista durante una visita con Buffett a algunas de las zonas afectadas y al Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, el más grande del Chocó.

Shakira explicó que Global Citizen aportará 500,000 dólares y la promotora de conciertos Live Nation otros 500,000, para un total de un millón de dólares destinados a la reconstrucción de escuelas. También pidió a los Gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, al sector privado y a otras fundaciones que se sumen a la recuperación del Chocó.

Educación interrumpida

La visita de Shakira puso el foco en uno de los principales retos de la reconstrucción: el regreso de los niños a las aulas. Más de 3,200 escuelas han sufrido daños y decenas de miles de estudiantes permanecen temporalmente sin clases.

La propuesta de trasladar las clases a internet resulta imposible para muchas comunidades rurales por la falta de señal y de dispositivos electrónicos. En Pereira, más de 58,000 estudiantes permanecen temporalmente desescolarizados después de que las autoridades consideraran críticas las condiciones de los 165 colegios de la ciudad.

Por otro lado, a lo largo de las carreteras del centro y oeste del país circulan cientos de vehículos particulares y camiones con letreros de “Ayuda humanitaria” cargados de alimentos, agua, ropa, medicamentos, cobijas, colchones y artículos de higiene.

Además, Colombia ha recibido más de 220 toneladas de suministros procedentes de varios países y equipos de rescate de Israel, Ecuador y Estados Unidos. Washington ha enviado cerca de diez toneladas de material para refugio, agua y saneamiento y ha comprometido 26.5 millones de dólares en asistencia.