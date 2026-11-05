NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La periodista Yoani Sánchez, directora del periódico digital independiente 14Ymedio, fue detenida este jueves en La Habana, denunció ese medio fundado por ella en 2014.

Sánchez fue detenida por la policía política cuando salía esta mañana de su vivienda, ubicada en el barrio Nuevo Vedado, para hacer compras en el mercado del barrio, relató el reporte.

La periodista avisó a sus colegas “de su breve salida y anunció que regresaría pronto, pero apenas diez minutos después logró enviar un mensaje en el que advirtió con cuatro palabras de su situación. Desde entonces, no hay noticias de Sánchez”, según refirió 14YMedio.

El también periodista de ese diario, Reinaldo Escobar, y esposo de Yoani Sánchez, también denunció su detención por agentes de la Seguridad del Estado.

“Seguimos sin noticias de Yoani Sánchez. Gracias por las denuncias compartidas”, escribió Escobar, quien se encuentra en Madrid, desde su perfil en las redes sociales.

Sánchez, es una reconocida periodista independiente que obtuvo en 2008 el Premio Ortega y Gasset.

14Ymedio recordó que varios integrantes de su equipo han sido detenidos anteriormente, entre ellos, Reinaldo Escobar, la mayoría coincidiendo con eventos importantes en la isla como la visita de Barack Obama en 2016 o del papa Francisco, en 2015.

Además señala que colaboradores de este medio “estuvieron detenidos, desde José Gabriel Barrenechea en 2024 -condenado a seis años de prisión- a Yudiel Hernández, que estuvo tres meses encarcelado por investigar el tráfico de drogas en una escuela de Matanzas en 2025”.

También subraya que la detención de Sánchez se ha sumado a las de otros reporteros de medios independientes como Camila Acosta y Adelth Bonne Gamboa, registradas esta semana tras ser interceptados en la vía pública por la policía, retenidos durante varias horas y liberados con multas y advertencias.