Derrumbe de edificio en Brooklyn deja un muerto y 10 heridos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El edificio de tres plantas colapsó en el barrio de Flatbush, en Brooklyn.

Al menos una persona murió y otras 10 resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras el derrumbe de un edificio de tres plantas ocurrido la tarde del miércoles 11 de noviembre en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Un funcionario del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) indicó que una persona permanecía atrapada entre los escombros, mientras los equipos de emergencia continuaban las labores de búsqueda y rescate, informó la cadena CNN.

El incidente fue reportado alrededor de las 4:00 p.m. en Flatbush Avenue. Según las autoridades, una obra en construcción ubicada junto al inmueble habría provocado el derrumbe.

El edificio tenía un establecimiento comercial en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores. De acuerdo con un funcionario de bomberos, se trataba de una estructura de tres niveles.

🚨 HAPPENING NOW: FDNY units are currently operating at a building collapse on Flatbush Avenue in Brooklyn. pic.twitter.com/hZmL1peDKI — FDNY (@FDNY) November 11, 2026

La representante estatal de Nueva York, Rodneyse Bichotte Hermelyn, cuya oficina está ubicada a pocas cuadras del lugar, declaró a Spectrum News NY1 que el terreno donde se desarrollaba la construcción había funcionado anteriormente como un centro de atención diurna para adultos, antes de quedar desocupado.

Los equipos de emergencia mantenían las labores de búsqueda. Imagen tomada de @FDNY

Hermelyn explicó que en el sitio se esperaba obtener un permiso para construir viviendas asequibles. Aunque dijo desconocer las causas específicas del derrumbe, señaló que el inmueble probablemente había recibido poco mantenimiento.