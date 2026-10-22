NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

La excandidata presidencial correísta Luisa González fue detenida este jueves en Ecuador.

Aliada del expresidente Rafael Correa, González estaba siendo investigada por supuestas irregularidades en la financiación de su candidatura en las elecciones presidenciales de 2023.

Según la agencia Efe, la División Zonal de la Policía informó que la detención se produjo en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí donde se crio y creció y el operativo fue realizado por agentes enviados directamente desde la capital, Quito.

Su partido, Revolución Ciudadana, también confirmó la noticia de la detención, que se produce a pocas semanas de la celebración de elecciones locales en el país.

La Fiscalía informó a través de las redes sociales que en la madrugada de este jueves ejecutó junto a la Policía tres órdenes de detención para formular cargos ante la justicia por lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha, cuya capital es Quito, pero no especificó si González se encuentra entre los arrestados.

La excandidata estaba siendo investigada por la Fiscalía por la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales, motivo por el que fue inhabilitada para ser candidata en los próximos comicios locales, a los que tampoco podrá presentar candidatos Revolución Ciudadana.

Rival del presidente Daniel Noboa en las elecciones que llevaron a este al poder en 2023 y en las posteriores de 2025, González declaró que su partido entregó a las autoridades electorales todos los documentos de los gastos de su campaña de 2023 y que la Fiscalía no cuenta con pruebas para sostener las acusaciones.

El expresidente Correa protestó en X con mayúsculas y muchas exclamaciones por la detención: “Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!!” (sic).

El correísmo denuncia una persecución política

González fue imputada a comienzos de año dentro del denominado caso Caja Chica, en el que la Fiscalía atribuye un presunto delito de delincuencia organizada en la candidatura de González en las elecciones presidenciales de 2023, en las que se habría lavado dinero en efectivo llevado a Ecuador desde Venezuela.

Tras el registro de su casa el pasado enero, González rechazó las acusaciones y, según Efe, dijo en conferencia de prensa: “La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie”.

El caso llevó a que la formación Revolución Ciudadana fuera suspendida en marzo pasado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a petición de la Fiscalía, en una acción que el correísmo denunció como una persecución política por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa para dejarlos fuera de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre.

Tras la suspensión, González intentó, sin éxito, inscribir su candidatura para postular por la Prefectura de Manabí, auspiciada por el partido indigenista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas.