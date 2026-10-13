NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sarah Rainsford - Corresponsal para el sur y el este de Europa

El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón tras someterse este martes a una cirugía, informó el Vaticano.

El pontífice, de 71 años, se sometió a una operación de 90 minutos en el Hospital Gemelli de Roma, en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Posteriormente, fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar.

El Vaticano informó que la operación “concluyó con éxito” y “el papa despertó con normalidad”.

“Tras un breve período de observación, regresó a su habitación”, agregó la Santa Sede en su comunicado.

El diagnóstico se produjo después de que se le detectara un nódulo durante lo que el Vaticano ha descrito como “controles rutinarios”.

Horas antes de la operación, una gran multitud se congregó a las afueras del hospital para recibir al Papa, y algunos esperaron durante varias horas.

Lo saludaron con vítores y buenos deseos a su paso, mientras él les devolvía los saludos con la mano y una sonrisa a través de la ventanilla trasera de su carro.

Luego, el personal del hospital lo recibió en las escaleras. “Lo siento”, le dijo uno de ellos con pesar, a lo que el Papa respondió con una sonrisa y encogiendo los hombros. “Estamos aquí para usted”, le aseguraron.

Como un “rayo caído del cielo”

Fue el propio León XIV quien el domingo anunció al mundo la noticia de su operación, hablando desde el balcón de la Plaza de San Pedro tras pronunciar la tradicional bendición del Ángelus.

Dijo que el nódulo en su pulmón estaba “contenido” y que se había detectado “en una fase muy temprana”, pero que los médicos le habían aconsejado que se lo extirparan.

El equipo de cirugía torácica de Gemelli operó al Papa, cuya agenda ya ha sido despejada hasta el 20 de octubre para darle tiempo a recuperarse.

Los nódulos son bastante comunes y no necesariamente cancerosos. Pero al extirpar un bulto, generalmente se analiza para detectar cualquier signo de la enfermedad.

El Vaticano ha recalcado que el pontífice, que en general se considera que goza de buena salud, no presentaba síntomas de infección ni de enfermedad.

El cardenal Kikuchi Tarcisio Isao de Tokio escribió en las redes sociales que había tenido una audiencia con el papa León el lunes, y dijo que el pontífice no sentía “para nada mal” físicamente.

Dijo que el Papa había decidido someterse a la cirugía lo antes posible porque tenía previsto viajar a Latinoamérica a principios de noviembre, y que estaba muy interesado en cumplir con ese plan.

El viaje es particularmente significativo porque incluye una visita a Perú, donde el pontífice fue misionero y luego obispo durante muchos años.

A pesar de todas las garantías, la noticia ha conmocionado a los católicos de todo el mundo.

“¿Estoy preocupado? Sí, porque desde luego no me esperaba nada parecido”, afirmó el martes a los periodistas el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin.

Coincidió en que la noticia fue como un “rayo caído del cielo”, pero dijo que los cardenales quedaron impresionados con la “serenidad” del Papa y confiaban en su recuperación.

En las afueras del Hospital Gemelli, que ha atendido a varios papas y alberga una gran estatua de Juan Pablo II, algunos católicos permanecieron en el lugar tras el ingreso del pontífice.

Carla vino expresamente para estar cerca del Papa.

“Se ve tranquilo, así que nosotros también lo estamos, aunque la enfermedad siempre es desagradable”, le dijo la feligresa a la BBC. “Esperaremos aquí y oraremos”.

“Estaba en la Plaza de San Pedro cuando hizo el anuncio y me sentí fatal”, dijo Elsa, que también estaba presente. “Me quedé muy sorprendida”, añadió, explicando que cuando el papa León fue elegido, ella pensaba que era un pontífice más joven y con mejor salud.

“Resulta que él también es vulnerable. Realmente espero que sea algo superficial, que se pueda controlar, como nos dijo”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.