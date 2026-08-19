EditoRed elige a Colombia para su congreso de 2027

El encuentro se ha consolidado como un foro clave para debatir el futuro del periodismo y los desafíos de la industria ante la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y los cambios en los medios digitales.

Colombia volverá a ser punto de encuentro para los editores de Europa, América Latina y el Caribe. EditoRed escogió nuevamente al país como sede de su décimo congreso, que se celebrará en marzo de 2027, en una edición que tendrá un significado especial para la organización.

Será la tercera vez que Colombia reciba este encuentro, después de las ediciones realizadas en Bogotá y Cartagena de Indias. Pero esta vez la cita tendrá un componente adicional: EditoRed quiere que su regreso sirva también para acompañar al país en el proceso de recuperación del Eje Cafetero, afectado por el sismo de magnitud 7.4 ocurrido en agosto de 2026.

Para la asociación, volver a Colombia es una manera de expresar solidaridad y, desde el ámbito de los medios, contribuir a mantener la atención sobre las comunidades y territorios que afrontan la reconstrucción, según explicó en un comunicado.

“La solidaridad debe transformarse también en voluntad de reconstrucción”, señaló EditoRed al confirmar la realización del encuentro.

El vínculo de la organización con Colombia viene de sus anteriores congresos, pero también de la acogida que ha recibido en el país. EditoRed destacó las “facilidades, profesionalidad, amabilidad y afecto” de sus anfitriones, una experiencia que ha contribuido a que vuelva a escoger a Colombia como sede.

El encuentro más reciente de la asociación se realizó en 2026, en Alcalá de Henares, España. El encuentro se ha consolidado como un foro clave para debatir el futuro del periodismo y los desafíos de la industria ante la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y los cambios en los medios digitales.

EditoRed cuenta con representación panameña entre sus miembros. Forman parte de la organización Rolando Rodríguez, periodista de investigación de La Prensa, y Rita Vásquez, exdirectora del diario y actual miembro de su junta directiva.

Para la edición de 2027, EditoRed tendrá, nuevamente, el acompañamiento de medios colombianos, además del respaldo de la Fundación Gabo y de entidades financieras y empresariales del país.

La organización quiere que el congreso sea también una oportunidad para mostrar una Colombia que va más allá de las circunstancias que atraviesa. Su intención es poner en valor su historia, cultura, diversidad geográfica, recursos naturales, productos y talento.

“Queremos que nuestra presencia contribuya, desde nuestro ámbito, a poner en valor todo lo que Colombia es y representa”, afirmó EditoRed.

El décimo congreso reunirá a editores de Europa, América Latina y el Caribe y buscará fortalecer los vínculos y la cooperación entre medios de distintas regiones. Al mismo tiempo, la asociación espera que su presencia contribuya a acompañar los esfuerzos de reconstrucción del Eje Cafetero y de otras zonas afectadas.