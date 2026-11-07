NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El poderoso jefe de una banda haitiana, llamado Mathias Sainthil, murió a causa de las heridas sufridas durante una operación con drones de las fuerzas del orden en Cité-Soleil, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, informó este viernes el Gobierno.

“Un jefe de banda menos. La lucha por liberar el país del yugo de los bandidos continúa con determinación. Las bandas ya no pueden dormir tranquilas”, escribió el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé en su cuenta de X.

El primer ministro no dio el nombre del criminal, pero medios locales señalaron que se trata de Mathias Sainthil, cabecilla de la banda Boston, que opera en el sector del mismo nombre y en el vecino Carrefour Drouillard, en la comuna de Cité-Soleil.

Sainthil fue blanco de un ataque con un dron kamikaze que el jueves por la noche se precipitó sobre el vehículo en el que viajaba, acción en la que también murieron otros miembros de su banda.

Esta es la primera vez que un jefe de una banda armada muere en una operación con drones de las fuerzas del orden haitianas.

En 2024, la ONU informó de que la banda de Sainthil, a la que se le acusa de asesinatos, incendios provocados, violaciones, robos y desvío de mercancías y camiones, contaba con alrededor de un centenar de miembros.

La noticia de la muerte de Sainthil en la operación de las fuerzas de seguridad haitianas se dio a conocer el mismo día en que miles de personas se manifestaron en Puerto Príncipe y otras ciudades del país para expresar su apoyo a los soldados salvadoreños que llegaron hace dos semanas a la nación caribeña para apoyar las operaciones contra las bandas armadas que controlan la mayor parte de la capital.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió más de 2,000 soldados a Puerto Príncipe para ayudar en la búsqueda de cuatro militares de su país que hacían parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-de-Bouquets.

Desde su llegada, la tropa salvadoreña ha intensificado las operaciones contra las bandas armadas en varias barriadas de Puerto Príncipe.