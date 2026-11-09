Redacción - BBC News Mundo

El papa León XIV reivindicó la protección de los más vulnerables en medio de las medidas de austeridad del gobierno del presidente Javier Milei a su llegada a Argentina, después de haber visitado Uruguay, como parte de su primera gira oficial por América Latina.

En un discurso ante la dirigencia política y representantes de la sociedad civil argentina en el Palacio Libertad de Buenos Aires, el papa insistió en que el crecimiento debe beneficiar a todos, durante un discurso que recibió aplausos entusiastas, informó la agencia de noticias AFP.

“La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”, dijo poco después de aterrizar en Argentina durante la segunda etapa de su gira por la región.

León XIV destacó la difícil situación de quienes “a pesar de trabajar duro, siguen teniendo dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares”.

El pontífice abogó por los pobres y los jubilados, al insistir que se preste “especial atención a quienes se ven afectados por la enfermedad, la dependencia y la discapacidad”, una referencia velada a los polémicos recortes del gobierno argentino a los programas de ayudas a la discapacidad.

Además, dijo ante Milei, conocido por los insultos contra sus detractores, que fortalecer la democracia requería una “disposición a escuchar” y un “uso cuidadoso de las palabras”.

Se trata de la primera visita de un pontífice a Argentina en casi cuatro décadas.

León XIV fue recibido con peticiones de que ayudara a sanar las profundas divisiones del país tras tres años de austeridad bajo el mandato de Milei.

El presidente argentino, por su parte, llamó a darle “una cálida bienvenida” al pontífice y afirmó que su visita iniciaba “jornadas de gran alegría y reflexión nacional”.

“Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”, señaló.

Es el primer viaje de León XIV a América Latina, el continente más católico del mundo que se está volviendo cada vez más laico. Y la primera visita de un pontífice al país natal del difunto papa Francisco en casi cuatro décadas.

Milei insultó públicamente a Francisco por su defensa de los pobres. En contraste, León XIV afirmó que estaba “siguiendo los pasos” de Francisco.

Francisco, el “imbécil”

Milei llegó al poder con la promesa de reactivar la maltrecha economía argentina y frenar la inflación galopante mediante la reducción del gasto público, centrándose especialmente en los hospitales públicos, las universidades y las pensiones.

La tasa de pobreza ha oscilado enormemente desde que llegó al poder, llegando al 32,3% en septiembre.

Milei, un aliado cercano del presidente estadounidense, Donald Trump, y con un estilo combativo similar, mantenía una relación tensa con Francisco.

Durante la campaña electoral, este economista partidario de los recortes calificó a su compatriota de “imbécil” por defender la justicia social.

Sin embargo, una vez en el cargo, suavizó su tono, aunque sigue lanzando insultos a la prensa y a la oposición.

Su relación con León XIV ha sido hasta ahora cordial, pero la Iglesia católica local lo ha cuestionado por recortar los presupuestos a los servicios sociales.

Milei también ha sido criticado por restringir varias libertades democráticas, incluido el derecho a manifestarse. No obstante, mantiene una base de seguidores leales por haber logrado reducir la inflación.

Antes del discurso, el papa se reunió con Milei en la Casa Rosada, informó la agencia de noticias Reuters.

En un guiño a Francisco, en los próximos días el Papa visitará una cárcel, algo que solía hacer su predecesor, oficiará misas y visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución que presta servicio a 410 personas con discapacidad.

“Sin duda nos da una gran alegría que este papa nos visite”, dijo Jorge Silanes, director religioso del Cottolengo.

“Lo que algunos puedan sentir, que no tuvimos la presencia de Francisco, es una pérdida... la vida es así, tenés ganancias y pérdidas”, aseguró.