El papa León XIV inicia en Uruguay su gira por Latinoamérica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay en un vuelo que aterrizó a las 16:30 hora local (19:30 GMT) en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y de esta forma comienza una gira de 12 días por Latinoamérica en la que también viajará a Argentina y Perú.

Minutos después de su arribo, el sumo pontífice bajó del avión de la compañía Ita Airways que lo trasladó desde Roma y fue recibido en la pista por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Tras recibir honores militares y flores de manos de dos niños, le dieron también la bienvenida al país sudamericano el canciller Mario Lubetkin; el intendente del departamento (provincia) de Canelones, Francisco Legnani; el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla; el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Milton Tróccoli; y otras autoridades.

El papa León XIV llega a Uruguay para comenzar su gira por Latinoamérica. Foto: EFE

Minutos después, el sumo pontífice se trasladará a una sala de la Base Aérea número 1, donde saludará al resto de los obispos del país sudamericano, según informaron desde la Iglesia Católica de Uruguay a la Agencia EFE.

Allí abordará un automóvil y comenzará un viaje que lo llevará por la rambla de Montevideo hacia la Ciudad Vieja de la capital, donde se hará una ceremonia de bienvenida que será acompañada por miles de personas.

León XIV mantendrá allí un encuentro con integrantes de la sociedad civil, del cuerpo diplomático y autoridades, entre las que estarán los expresidentes de la República Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.

Participarán en esta ceremonia organizaciones sociales y comunitarias que desarrollan su trabajo en distintas áreas, así como también 65 integrantes del Coro Nacional, 40 del Coro Nacional Juvenil, 40 del Coro Nacional de Niños y unos 100 músicos de la Orquesta Juvenil Nacional.

Luego se reunirá en el Edificio José Artigas con el presidente Orsi, quien le obsequiará una manta de lana merino tejida a mano y un apero criollo, pieza de talabartería representativa de las tradiciones rurales.

Más tarde recibirá en el Cabildo de Montevideo las llaves de la ciudad y se encontrará con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana.

Este sábado, la visita del papa León XIV a Uruguay continuará con una misa que se llevará a cabo en horas de la mañana en la ciudad de Paysandú, ubicada a unos 370 kilómetros de la capital, mientras que por la tarde visitará el barrio Casavalle y la Universidad Católica del Uruguay.

El papa León XIV (c-i) saluda a un grupo de niños a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes, en Carrasco (Uruguay). EFE

Finalmente, encabezará una vigilia de oración que se celebrará en el estadio Centenario a las 19:00 hora local (22:00 GMT) y en la que se esperan unas 60.000 personas.

El domingo, el sumo pontífice ofrecerá en la mañana una misa en la ciudad de Florida, a unos 100 kilómetros de Montevideo, y por la tarde dejará Uruguay para viajar a Argentina.