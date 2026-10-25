NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El rey Felipe VI se sometió este sábado por la noche a una operación de cataratas en su ojo izquierdo en Oviedo, en el norte de España, informaron fuentes de la Casa del Rey.

La operación tuvo lugar sobre las 9:30 p.m. (hora local), una operación rutinaria que se resolvió en media hora, señalaron las mismas fuentes.

Felipe VI pasará esta noche en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo.

La operación tuvo lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.