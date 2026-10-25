NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A pocas horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que se enfrentan el opositor Flávio Bolsonaro y el gobernante Luiz Inácio Lula da Silva:

SE HABLA DE:

Lula y Flávio cerraron este sábado sus campañas con marchas multitudinarias en las que participaron decenas de miles de simpatizantes en los principales colegios electorales del país.

El dirigente progresista lideró en la mañana una marea roja en la playa de Copacabana de Río de Janeiro y en la tarde viajó a São Paulo para poner el broche a su campaña con otro baño de masas.

El hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro empezó la jornada emulando a su padre, al encabezar un paseo en moto por Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, gran estado bisagra del país.

Posteriormente, el senador marchó por Río, su cuna política, en un acto simbólico que finalizó en la casa donde vivía su padre, hoy en prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

LA FRASE DEL DÍA:

Lula, sobre Flávio: “Les confieso que, después de tantas campañas en las que he participado, jamás imaginé disputar las elecciones con un mentiroso, un miliciano y una persona tan poco cualificada como este chaval”.

Flávio, sobre Lula: “Lamentablemente, el actual Gobierno promete mucho y no cumple nada. Brasil ya no está dividido entre izquierda y derecha; todos están del mismo lado, que es el lado del cambio”.

LA OTRA NOTICIA:

Este sábado, víspera de la cita en las urnas, se publicaron las dos últimas encuestas electorales, con resultados que dejaron a ambos candidatos en empate técnico.

Los sondeos de Quaest y Datafolha, las dos firmas demoscópicas más importantes del país, mostraron a Flávio con el 51 % de los votos válidos frente al 49 % de Lula.

Una diferencia mínima que se considera empate técnico, pues está dentro del margen de error de ambos estudios, que es de dos puntos hacia arriba o hacia abajo.

HOY EXPLICAMOS... de dónde viene la extrema polarización en Brasil.

Brasil lleva más de una década dividido entre el progresismo que encarna Lula y la ultraderecha que abandera la familia Bolsonaro.

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula desde su fundación en 1980, ha sido la fuerza mayoritaria de la izquierda desde los últimos años de la dictadura militar (1964-1985) y los primeros años de la democratización.

Sin embargo, a partir de las masivas protestas ocurridas a principios de la década pasada, inflamadas por los casos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que coincidieron con la administración de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la época, se generó una ola de indignación que desembocó en el bolsonarismo.

Esos años coincidieron, además, con una grave recesión económica. Fruto de todo ello, Jair Bolsonaro, hasta entonces un diputado desconocido para el gran público y un nostálgico de la dictadura militar, ganó las elecciones de 2018.

El antagonismo entre el lulismo y el bolsonarismo solo creció durante el mandato del líder ultra, que perdió la reelección en 2022 ante un renacido Lula, rehabilitado después de pasar por la cárcel y de que le anularan las condenas de corrupción que pesaban en su contra.

¿Y ESTE DOMINGO QUÉ?:

Es el día D. Casi 159 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado, que asumirá el poder el 5 de enero de 2027. Los centros de votación estarán abiertos durante nueve horas, desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. (horario local).

Los resultados se conocerán este mismo domingo gracias al eficiente sistema de votación electrónico.