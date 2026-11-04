Elecciones en EU: los demócratas recuperan la Cámara y apuntan a ganar el Senado en una noche triunfal para los rivales de Trump

Daniel García Marco - BBC News Mundo

Los demócratas van camino de una histórica noche triunfal.

Los primeros resultados de las elecciones de mitad de mandato de este martes insuflan optimismo a los demócratas para recuperar el control del Congreso.

El presidente Donald Trump afrontó este martes unas elecciones legislativas que son vistas como un referendo a su gestión tras casi dos años de gobierno y que marcarán la segunda parte de su mandato.

Y de acuerdo a los resultados, Trump pierde claramente el referendo y sus rivales celebrarán una noche triunfal.

Aunque su nombre no aparece en la boleta, la economía, los altos precios y la guerra en Irán están entre las preocupaciones del electorado estadounidense a la hora de renovar los 435 puestos de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 escaños del Senado.

“Yo no estaba en la boleta y si hubiera estado, habríamos ganado de forma arrolladora”, escribió Trump en su red social cuando ya la noche apuntaba a una severa derrota.

[Sigue aquí en vivo los resultados].

Como era de esperar, los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, según las proyecciones, por lo que la atención pasó a centrarse en el Senado.

Roy Cooper logró el primer gran triunfo de la noche para los demócratas al arrebatar a los republicanos un escaño en el Senado, pero también Jon Ossoff defendió en Georgia su asiento con holgada ventaja y los demócratas estuvieron muy cerca de dar sorpresas en Florida, claro bastión republicano en los últimos años.

La demócrata Annie Andrews también triunfó por un lugar en el Senado en Carolina del Sur, algo que no sucedía desde hace más de dos décadas.

Los republicanos de Trump controlan ambas cámaras y los demócratas aspiran a recuperar el control de las dos y desafiar así las políticas del presidente los dos últimos años de su gobierno.

Línea gris / BBC

Las claves de la noche electoral

Los demócratas lograron en Carolina del Norte arrebatar a los republicanos el primer escaño del Senado gracias al triunfo de Roy Cooper .

En juego están los 435 asientos de la Cámara de Representantes (la Cámara Baja) y 35 de los 100 puestos del Senado (Cámara Alta)

La elección decide qué partido controla el Congreso, y eso tendrá un impacto en los dos últimos años de gobierno de Donald Trump.

Los republicanos de Trump controlan actualmente las dos cámaras.

Si los demócratas ganan el control de una o de las dos cámaras, será difícil que Trump logre aprobar leyes y ya dijo que gobernará por decreto.

Hay varias carreras que serán clave para definir si los demócratas controlarán el Congreso. Aquí te las explicamos.

Hay dos lugares especialmente importantes y que en caso de victoria demócrata tendrán un impacto nacional: el puesto de senador que está en juego en Texas podría suponer el primer triunfo de los demócratas en más de 30 años.

Y en Kansas , una victoria demócrata pondría fin a 94 años de dominio conservador. La última vez que este estado del Medio Oeste eligió a un senador demócrata fue en 1932.

Jon Ossoff logró revalidar su puesto en el Senado por Georgia con una clara victoria que lo convierte en uno de los nombres a seguir por la nominación a la presidencia por los demócratas en 2028.

Keisha Lance Bottoms ganó la carrera en Georgia y será la primera mujer afroamericana en ser gobernadora de un estado de EE.UU.

Los comicios llegan en un momento en el que el nivel de popularidad de Trump está por debajo del 38% y en el que el 75% de los estadounidenses tiene una opinión negativa sobre el estado de la economía.

Normalmente, además, las elecciones de mitad de mandato suelen resultar negativas para el partido en el poder.

Trump regresó a la Casa Blanca tras su contundente victoria electoral de 2024, y contaba con unos índices de aprobación sólidos que reflejaban ese impulso.

Ahora, con la guerra con Irán prolongándose y afectando el bolsillo de muchos estadounidenses, los índices de aprobación de Trump han caído.

El precio de un galón de diésel, que era de US$3,75 antes de que comenzara la guerra en febrero, alcanzó un máximo histórico de US$6,52 en septiembre.

La inflación también ha aumentado, pasando del 3% cuando Trump asumió el cargo al 3,7% actual, y los economistas estiman que sería más baja de no ser por su amplio régimen de aranceles globales.

“Lugares donde el presidente Trump ganó por 10, 12 o 15 puntos hace apenas dos años en las elecciones presidenciales son ahora estados donde los demócratas tienen una posibilidad muy real de conquistar un escaño en el Senado”, dijo Stephen Hawkins, director de investigación en la encuestadora More in Common.

Muchos votantes republicanos están enojados con el presidente, pero no tanto como para votar por un demócrata.

Sería un error asumir que los bajos índices de aprobación de Trump se traducen automáticamente en un aumento de la popularidad del otro partido.