‘Es insostenible’: El Hierro, la isla de 12,000 habitantes en España a la que han llegado 8,000 migrantes en barca en las últimas 5 semanas

Cristina J. Orgaz - BBC News Mundo

Grupos de migrantes siguen intentando realizar la peligrosa travesía atlántica desde África occidental hacia las Islas Canarias (España), una ruta en la que han perdido la vida miles de personas en los últimos años.

Y una isla pequeña con poco más de 30 camas de hospital pide refuerzos para atender las llegadas.

En las últimas cinco semanas, El Hierro ha recibido 8.000 migrantes, lo que intensifica la presión sobre los servicios sanitarios y de acogida.

El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, le dijo a la agencia Reuters que la situación en el territorio insular de unos 11.400 habitantes es “absolutamente insostenible”.

Las autoridades declararon el estado de emergencia y solicitaron más medios humanos y materiales del gobierno central.

“El Hierro es una isla pequeña que entiende lo que es la migración. Somos muy solidarios”, le dice a BBC Mundo Alpidio Armas, presidente del consejo de gobierno de la isla.

“En la década de los 50 y 60 a nosotros nos tocó marchar a Venezuela. Y lo hicimos desde el mismo puerto de La Restinga al que hoy llegan cayucos y pateras”, agrega.

Qué está pasando

Solo desde principios de noviembre, más de 3.300 personas han llegado a la isla a bordo de unas 30 embarcaciones, según informaron las autoridades locales.

Esto equivale a casi un tercio de la población de la isla, uno de los principales puntos de entrada a Europa para los migrantes del África occidental.

Tras desembarcar en tierra, la Cruz Roja se encarga de atender a los migrantes. / EPA

La razón de que tantas embarcaciones lleguen a este punto se debe a las corrientes marítimas, pero también al deseo de esquivar a la policía costera de Gambia, Senegal, Guinea y también Mauritania.

“Si un cayuco sale directamente hacia el Atlántico y después hacen un giro de un ángulo recto cuando llegan a autopistas imaginarias en el mar, la embarcación se dirigirá directamente al puerto de La Restinga, a El Hierro”, explica Alpidio Armas.

“Es una ruta fácil y la toman para eludir los controles y las patrulleras de todos esos países”.

Un mapa que muestra las rutas migratorias hacia las Islas Canarias por vía marítima desde África occidental. / BBC

Estos días, una avería en una grúa hizo además que, en el muelle de La Restinga, una localidad de 673 habitantes, se amontonaran los cayucos y las pateras vacías que consiguieron llegar.

Se trata de embarcaciones de madera maciza de entre 20 y 24 metros de eslora y entre 18 y 25 toneladas de peso. Despejar el muelle es una de las prioridades ahora.

“Nunca hemos estado en contra de la migración. Pedimos que se tenga en cuenta que, con tantas pateras en el agua, a los barcos les cuesta poder salir y entrar en el muelle para ir a faenar”, explicó en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Restinga, Loly Hernández.

La ruta a Canarias es una de las más mortíferas del mundo. / Reuters

Falta de espacio

La economía de La Restinga se basa sobre todo en la pesca, el buceo y el turismo.

Las autoridades están buscando alojamiento temporal para los recién llegados, mientras que las condiciones en el hospital de la isla se han vuelto “indeseables”, según explicó Armas en la televisión española.

“Cada octubre y noviembre nos enfrentamos a la misma situación. Y hasta ahora siempre pudimos trasladar migrantes a Tenerife, que es la isla más grande. Pero sus centros están llenos con personas llegadas en patera o con la gente que no han derivado a la península”, le dice Armas a BBC Mundo.

“No hay espacio y esto es lo que ha provocado que El Hierro ahora mismo esté en una situación límite. Estamos colapsados”, expone.

Armas agrega que, pese a la situación, siguen llegando pateras cada día.

Esta oleada de migrantes se acerca a los niveles récord registrados en 2024, señaló por su parte el presidente canario, quien añadió que, en algunos días, el ritmo actual es incluso superior.

El riesgo para las personas a bordo es diferente si se trata de un cayuco, una patera, una embarcación neumática o una embarcación de madera de fondo plano. / EPA

Este aumento en el tránsito de la ruta se debe a la condición de las corrientes y el tiempo. Durante los meses de otoño, las condiciones del mar son más tranquilas y favorables.

Aun así, el peligro persiste.

Una pequeña embarcación que transportaba migrantes naufragó el fin de semana frente a la costa noroeste de Senegal, dejando al menos 35 muertos y un único sobreviviente.

Desde Senegal, la distancia estimada en mar abierto es de entre 1.000 km y 2.000 km, dependiendo del punto de partida.

Esto supone unas 10 veces la distancia de otras rutas migratorias que cruzan el Mediterráneo.

Las escasas oportunidades de empleo, las presiones familiares y la existencia de redes migratorias consolidadas son algunos de los factores que impulsan a las personas a abandonar Senegal, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Para muchos jóvenes, la perspectiva de encontrar trabajo y ganar más en el extranjero sigue siendo un incentivo poderoso, a pesar de los riesgos que conlleva cruzar el Atlántico en embarcaciones abarrotadas.

Casi uno de cada cuatro jóvenes en Senegal estaba en situación de desempleo durante el segundo trimestre de 2026, según la agencia de estadística del país.

“Queremos formarlos y que se queden”

Y, si bien la isla de El Hierro se encuentra desbordada por la situación actual, Armas quiere presupuesto y profesores para formar a migrantes y que puedan integrarse allí.

“Queremos que se queden. Son trabajadores que necesitamos. Para la construcción, para la hostelería, para la agricultura, la ganadería o la pesca, nos vendría estupendo”, le cuenta Armas a BBC Mundo.

“Pero el problema es que no hay manera de que el gobierno de Canarias articule con nosotros esa propuesta. Y ellos son los que tienen la competencia para esto. Queremos que nos dejen profesionales durante al menos dos años, para que podamos formar migrantes y se puedan quedar o irse a otras latitudes si prefieren”.

Durante su visita a Canarias en junio de 2026, León XIV centró gran parte de sus discursos en la acogida de migrantes y refugiados y en la realidad del Atlántico, colocando cayucos de forma simbólica en el muelle durante su última misa en Tenerife.