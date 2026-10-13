Especial BBC: el desértico campo de batalla donde se libra una guerra con consecuencias globales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Orla Guerin - Corresponsal internacional especial

Fue un viaje a toda velocidad por el desierto, en una camioneta con combatientes armados en la parte trasera. Viajábamos con las fuerzas progubernamentales de Yemen, vislumbrando el mar Arábigo y las imponentes cumbres montañosas a lo lejos. Nos dijeron que los rebeldes hutíes habían sido expulsados de allí hacía apenas unos días.

Cuando uno lucha en vastas extensiones de desierto vacío, el progreso puede ser difícil de percibir. Pero estos soldados, en Shaab-al-Jinn, en la gobernación de Lahj, nos mostraron nuevas defensas con sacos de arena: nuevas líneas en la arena.

“Hubo intensos combates”, dijo Tawfiq Al Haboun, un comandante con barba y uniforme de camuflaje.

“Tienen francotiradores, artillería y lanzadores de misiles balísticos”, dice.

Aquí, en los rincones más remotos de Medio Oriente, se libra una guerra con implicaciones globales.

La ya larga guerra civil en Yemen es ahora imposible de ignorar.

Forma parte de un conflicto más amplio que se extiende desde Teherán hasta Riad, donde misiles impactaron en el aeropuerto internacional el pasado fin de semana.

Los combatientes hutíes de Yemen, que ya representan una amenaza para el transporte marítimo mundial, constituyen una amenaza creciente para Arabia Saudita. Además, brindan apoyo a sus aliados en Irán, el rival regional de los sauditas.

A los pies de Tawfiq Al Haboun pude ver fragmentos de fibra de vidrio y trozos de metal, según él, parte de un dron hutí derribado que transportaba explosivos C4.

El comandante Al Haboun pertenece a las Fuerzas del Sur, que forman parte de la alianza informal —muy informal— de grupos que luchan a favor del gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita.

En 2014, los hutíes tomaron la capital, Saná, y derrocaron al gobierno. Un año después, una coalición de estados árabes liderada por Arabia Saudita intervino para intentar expulsar a los hutíes. A pesar de años de devastadores ataques aéreos, no lo han conseguido.

Mapa de Yemen que muestra la ubicación de Saná en el oeste, Taiz en el suroeste y Adén en la costa suroeste. También se indica el estrecho de Bab al-Mandeb, en el extremo suroeste de Yemen. El mar Rojo se encuentra al oeste del país y Arabia Saudita al norte de Yemen. / BBC

El comandante nos informa de que unos 500 combatientes hutíes permanecen en una posición elevada con vistas al corredor marítimo estratégico de Bab al-Mandab, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén.

El estrecho canal, crucial para las exportaciones de petróleo, quedó fuera de nuestra vista durante nuestro viaje.

Los hutíes tomaron la zona tras un rápido avance en septiembre. El comandante afirma que las fuerzas progubernamentales han recuperado cerca del 85% (los hutíes han negado haber perdido territorio en otras zonas, pero no aquí, según nuestras fuentes locales).

Hasta que recuperen el control total, seguirá habiendo presión sobre el suministro mundial de petróleo y sobre los precios.

Más tarde supimos que hubo intensos enfrentamientos el día de nuestra visita. Al parecer, cinco vehículos militares se toparon con artefactos explosivos improvisados colocados por los hutíes. Se desconoce el número exacto de combatientes muertos o heridos.

La amenaza del hambre

La ciudad sureña de Adén ha sido la sede del gobierno respaldado internacionalmente desde 2015. / BBC

Mientras la incertidumbre se apodera de los mercados energéticos internacionales, el hambre amenaza a los exhaustos yemeníes obligados a huir de este último estallido de violencia.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de 200.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde que comenzó esta escalada a principios de septiembre, un golpe más para el país más pobre del mundo árabe.

Al abandonar la zona, vimos una escena de sufrimiento: familias dispersas buscaban refugio bajo árboles raquíticos. Entre un grupo de mujeres y niños, conocimos a Aisha, una anciana demacrada sentada en el suelo.

Huyó aterrorizada de su casa en las montañas de Kahboob, una zona que ha sido blanco de ataques hutíes con drones.

“Llevamos aquí 30 días”, me dijo.

“No tengo animales, ni dinero, ni agua, ni comida, ni siquiera una manta... tuvimos que huir solo con la ropa que llevábamos puesta”.

El fin de semana, fueron los civiles saudíes quienes corrieron por el aeropuerto internacional de Riad. El ataque hutí, el más mortífero en suelo saudita en más de una década, conmocionó a toda la región y socavó la sensación de seguridad del reino.

Hospitales desbordados

Decenas de heridos fueron ingresados en un hospital militar en Adén en un solo día. / BBC

Pero en los quirófanos de Adén, ciudad portuaria de Yemen, la geopolítica parece algo lejano. Los hospitales están desbordados y los médicos trabajan día y noche para atender a los combatientes gubernamentales heridos que llegan del frente.

Visitamos un hospital militar donde llegaron 51 heridos en un solo día; muchos presentaban heridas de bala y varios tenían que ser sometidos a amputaciones

En una sala abarrotada, un combatiente hutí yacía junto a heridos del bando contrario. Los médicos nos dicen que no hacen distinciones.

“No me importa de dónde venga, sus antecedentes ni su religión. Es un ser humano, así que debo tratarlo como tal”, dijo el Dr. Bassam Hazar.

Aunque la guerra termine, algunos nunca la olvidarán. Un hombre permanecía sentado en silencio en su cama, con un vendaje blanco alrededor del muñón de su brazo izquierdo y grapas en la coronilla.

Otros no han perdido su espíritu de lucha, como Ahmed Ali Mahmoud, que se mostró sonriente y animado a pesar de las múltiples fracturas.

“No estoy esperando a recuperarme por completo”, nos dijo.

“Solo quiero poder mantenerme en pie. Creo que es un deber religioso y un deber nacional volver a luchar. Los hutíes han destruido el país. Con la victoria, ni siquiera sentiré estas fracturas”.

El combatiente progubernamental herido Ahmed Ali Mahmoud dice que quiere volver a la guerra contra los hutíes. / BBC

En la sala contigua yace Alí, un niño de 12 años de cabello castaño, apenas un año mayor que el inicio de la guerra civil en Yemen. Alí resultó herido por un dron mientras caminaba por la calle y ahora se enfrenta a una cirugía compleja.

“Tiene metralla cerca de la columna vertebral”, dijo el doctor Amr Reyadh Assaqaf, de pie junto a su cama.

“La operación no será fácil, pero si Dios quiere, nuestro personal podrá llevarla a cabo”.

Me dice que Alí es tranquilo y amable.

“Al principio estaba deprimido”, dice, “pero le dimos juguetes para que jugara y su ánimo está mejorando poco a poco”.

Pero, ¿le perseguirá la guerra hasta la edad adulta?

Una tregua en 2022 trajo consigo unos años de relativa calma. Pero ahora los hutíes son un enemigo más poderoso, como demostraron el fin de semana. Ya controlan a la mayor parte de la población de Yemen. Si se produce un nuevo intento de mediación, como se especula últimamente, podrían imponer condiciones muy duras.

De vuelta en el hospital, mientras se preparaba para la próxima oleada de víctimas, el Dr. Bassam Hazar espera baque haya un cambio, pero no lo preveía a corto plazo.

“Quizás la guerra sea buena para las noticias”, dice, “pero es horrible [para la gente]”.

“Los hijos pierden a sus padres y las madres a sus hijos. Necesitamos paz”.

Información adicional de Wietske Burema, Lee Durant y Suaad Al Salahi.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.