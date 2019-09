Así espera Orlando al huracán Dorian

Orlando, la ciudad del sol, la aventura, y la magia de Walt Disney, ubicada al centro de la Florida, se prepara este martes 3 de septiembre para recibir los coletazos del poderoso huracán Dorian que viene de desbastar las Bahamas.

De acuerdo con los meteorólogos, Dorian podría hacerse sentir en la Florida entre la noche de hoy martes y el transcurso de mañana miércoles. Se esperan fuertes vientos y lluvias intensas.

Mike Steigerwald, alcalde de Kissimmee, una población al sur de Orlando, próxima al complejo Walt Disney World Resort, decretó un toque de queda desde las 11:00 p.m. de hoy martes hasta mañana a las 6:00 a.m.

City Manager Mike Steigerwald has a message for you as we continue to monitor Hurricane Dorian. pic.twitter.com/5ulIhaOXhS