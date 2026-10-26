NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Comisión Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que debería llevar a Delcy Rodríguez a declarar vacante la presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

“Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año, y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces Rodríguez debería “declarar vacante permanente en la presidencia”, explicó un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica.

El funcionario subrayó que la declaración de una falta absoluta en la presidencia activa, bajo la actual legislación venezolana, supone un periodo de seis meses para que se celebren de nuevas elecciones.

Los plazos están más o menos en línea con lo dicho públicamente por Dinorah Figuera, la dirigente opositora que encabeza la delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015 en las actuales conversaciones con el chavismo, quien ha planteado tener un nuevo TSJ antes de que termine el año y la renovación del CNE, aunque sin precisar fecha para esto último.

El funcionario estadounidense insistió en la llamada que la Administración Trump va a trabajar para garantizar que las negociaciones y las reformas resultantes deparen una convocatoria electoral.

“Como Gobierno, debemos utilizar nuestra capacidad de influencia sobre las autoridades interinas para garantizar que este proceso siga avanzando de manera responsable. Nuestro objetivo es lograr unas elecciones (en Venezuela) en las que, una vez celebradas, la parte perdedora reconozca que el proceso fue justo”, explicó.

Algunas voces han criticado la aparente lentitud para un proceso de transición en el país caribeño tras la captura del expresidente Nicolás Maduro a manos de Washington, que ha trazado un plan en tres fases y ha pedido paciencia para la celebración de comicios.