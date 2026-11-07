Expresidente Santiago Peña comparece ante la fiscalía de Paraguay por el caso Ueno bank

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El expresidente paraguayo Santiago Peña, destituido la víspera en un juicio político, fue trasladado este sábado hasta la fiscalía, horas después de su detención como parte de una investigación por presunta lesión de confianza tras la caída de Ueno bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado y en la que se invirtieron millonarios fondos públicos durante su gestión.

Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado en un vehículo negro con una reducida escolta policial para su primera declaración ante el Ministerio Público, donde se concentraba un pequeño grupo de ciudadanos.

El lugar de la comparecencia, fijado en principio en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, se cambió horas antes por “razones de seguridad”.

El expresidente de la República, Santiago Peña, comparece en la sede de la Fiscalía General del Estado para prestar declaración indagatoria, asistido por su abogado defensor, Dr. Ricardo Preda. pic.twitter.com/WRmzRVn4s8 — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 7, 2026

El exmandatario, que no estaba esposado, según imágenes difundidas por medios locales, pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, adonde debió ser trasladado desde su vivienda particular debido a la presencia de numerosas personas en los alrededores que gritaban consignas en su contra.

El viernes, Peña fue destituido luego de ser hallado culpable de “mal desempeño de funciones” en un juicio político en el Senado, en medio de la crisis política que desató en el país el cierre por problemas de solvencia de Ueno bank, una entidad con 2.94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados.

Poco después, se libró una orden de detención en su contra, que se hizo efectiva en la vivienda particular del exmandatario, hasta donde llegó un grupo conformado por la Policía y la Fiscalía.

Integrantes de la Policía de Paraguay custodian la casa del expresidente Santiago Peña, durante manifestaciones en Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino

Además de Peña, los fiscales solicitaron la detención de Carlos Carvallo, quien dirigió el Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el martes pasado, cuando renunció en medio del procedimiento de resolución o disolución de Ueno. El exfuncionario se presentó en la noche del viernes ante las autoridades y fue arrestado.

Según la acusación de los diputados que promovieron el juicio político, Peña era accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras empresas, a Ueno bank. En marzo de 2025, vendió esa participación.

Opositores del expresidente de Paraguay Santiago Peña se manifiestan frente a su casa en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

Carvallo presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de asumir en 2023 la jefatura de la entidad emisora, cuyo directorio autorizó “83 días después” de la designación del nuevo titular la creación de la finiquitada entidad bancaria.

Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellos Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien este viernes fue trasladado junto a otros cinco directivos a cárceles para procesados.

La destitución de Peña activó la sucesión en el Ejecutivo, que pasó a manos del hasta ayer vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró el viernes en una sesión extraordinaria del Congreso para completar el periodo presidencial hasta 2028.