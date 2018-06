Se forma la tormenta Emilia frente a la costa de México

La tormenta tropical Emilia se formó este jueves 28 de junio en el Pacífico, frente a la costa de México, pero el centro del meteoro permanecerá en el mar sin representar una amenaza inmediata en tierra.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos precisó que Emilia tenía vientos máximos sostenidos de 75 kph (45 mph) por la tarde, y que su vórtice estaba a 970 kilómetros (605 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península mexicana de Baja California.

Avanzaba con dirección oeste-noroeste a una velocidad de 20 kph (13 mph).

Emilia podría fortalecerse un poco más en las próximas 24 horas, dijo el centro de huracanes, pero que era probable que siguiera moviéndose en la misma dirección, adentrándose en el Pacífico, antes de comenzar a debilitarse el fin de semana.

The 5th named tropical storm in the E. Pacific has formed this #hurricane season, #Emilia is gradually strengthening but is not currently posing a threat to land. Here she is in #GOESEast infrared! Track her live here: https://t.co/P1F11zXUHIpic.twitter.com/nGofffSrBa