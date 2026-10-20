Francia anuncia ayudas a comercios afectados por saqueos y mantiene restricciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tres de las principales ciudades francesas, Marsella, Niza y Burdeos, se encaminan este martes a su segunda noche consecutiva de toques de queda parciales suscritos a ciertos barrios, mientras el Gobierno francés ha anunciado nuevas ayudas para las empresas impactadas por los saqueos del fin de semana.

Después de la inaudita oleada de violencia urbana que afectó a al menos 3,000 establecimientos comerciales en todo el país, las autoridades aún no decidieron si restablecen también del toque de queda parcial por segunda noche consecutiva en otras grandes urbes como París y Lyon, aunque el primer ministro, Sébastien Lecornu, ya se felicitó de la pasada “noche de tranquilidad” tras aplicar el dispositivo.

Las restricciones en Marsella, Burdeos y Niza afectan a los menores de edad.

El toque de queda de Marsella se aplica desde las 22 horas locales hasta las 5 en las áreas más próximas a centros comerciales, mientras que el de Niza -ciudad gobernada por un aliado de la líder ultraderechista Marine Le Pen- será entre las 21 horas y las 6 hasta el próximo 26 de octubre. El de Burdeos se aplica desde las 22 horas locales hasta las 7 y también hasta el 26 de octubre.

En la última noche, París y Lyon aplicaron respectivos toques de queda que aún se desconoce si serán renovados. El de la capital se aplicó a zonas muy transitadas o comerciales, como la plaza de la République o Les Halles, y centros de poder como la sede de Gobierno (Matignon), la Asamblea Nacional francesa y el Elíseo.

Esta medida buscaba atajar los saqueos y pillajes producidos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la Sanidad y la Educación.

De los algo más de 2,500 arrestados en los disturbios producidos en toda Francia (95% hombres y 70% mayores de edad), 149 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Darmanin ha abogado por una respuesta “muy dura” por parte de las autoridades judiciales y, en declaraciones a los medios ultraconservadores CNews y Europe 1, habló de un perfil variado entre los infractores.

Vista de los destrozos registrados en el distrito 8 de París. EFE/Catalina Guerrero

“Entre los detenidos hay de todo: personas de origen inmigrante, personas extranjeras, pero también hay personas que están perfectamente integradas, que son francesas”, indicó.

Detención por el incendio del Ayuntamiento de Limoges

Una de las detenciones más mediáticas ha sido la de uno de los sospechosos de provocar el incendio del edificio del Ayuntamiento de Limoges (centro, de unos 130,000 habitantes), que causó el derrumbe de su campanario y que dio la vuelta al mundo como imagen del caos de las protestas del sábado.

La detención, que se produjo en Val d’Issoire, entre Limoges y Poitiers, contó con la asistencia de la unidad regional del RAID, el cuerpo de intervención de élite de la Policía francesa con sede en Burdeos (suroeste). Según la prensa, el sospechoso estaba fichado por pertenecer al movimiento de la ultraizquierda.

En los primeros juicios exprés celebrados desde las revueltas del fin de semana, los acusados han escuchado las primeras condenas. En la propia Limoges, uno de los saqueadores de una tienda Lacoste fue condenado a ocho meses de prisión sustituida con brazalete electrónico.

Vista de los destrozos registrados en el centro de París el pasado domingo. EFE/Ángel Calvo

Aunque este joven de 25 años ya tenía antecedentes por tráfico de drogas, otros carecían de historial delictivo, como tres jóvenes de entre 20 y 25 años castigados con 10 meses de cárcel efectiva por haber robado la tienda de vídeojuegos Micromania de Lille (norte).

Nuevas ayudas a las empresas

El Gobierno anunció este martes nuevas ayudas dedicadas a los al menos 3,000 comercios vandalizados y saqueados durante el último fin de semana en el país, entre ellas préstamos hasta 50,000 euros sin intereses y un aplazamiento de las deudas tributarias.

Estas medidas se unen a los dispositivos de desempleo parcial para los empleados afectados por el impacto de los disturbios y financiado por el Estado francés, así como la creación de un fondo de ayuda a las empresas y la movilización del sector asegurador.

Las masivas protestas sociales que se organizaron en Francia degeneraron en enfrentamientos con la policía. EFE/Catalina Guerrero

Tras una reunión extraordinaria entre miembros del Gobierno y representares de empresas, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, detalló que, desde el viernes y “de manera inmediata”, las compañías podrán reforzar su tesorería con ese tipo de préstamos sin intereses para las empresas y acordados por el banco público Bpifrance.

“Este es un momento de mucha gravedad”, ahondó Lescure, quien explicó que una simple declaración de siniestro ante la aseguradora servirá para el trámite del préstamo.

Por su parte, el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, anunció este martes que prevé habilitar un aplazamiento simplificado de las deudas tributarias.