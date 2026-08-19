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    Calentamiento global

    Francia vive la segunda ola de calor más larga con la mayor sequía desde que hay registros

    EFE
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    Francia vive la segunda ola de calor más larga con la mayor sequía desde que hay registros
    Una mujer se refresca en el Parque de Bercy en París este mes. EFE/MOHAMMED BADRA

    La ola de calor que empezó el 28 de julio en Francia se ha convertido ya en la segunda más larga desde que hay registros en un verano en que ya ha habido dos anteriormente y que está marcado igualmente por una sequía histórica.

    Météo France confirmó que la ola de calor cumplió el martes su vigésimo segundo día consecutivo al haberse superado los 23,4 grados de temperatura media en las 30 estaciones meteorológicas que sirven de referencia, y que es el principal criterio para que sea considerada así.

    Después de superar a otra que en 2006 se prolongó durante 21 días, únicamente hay una más larga en los anales, la que tuvo lugar en julio de 1983, con 23 días.

    Sobre la posibilidad de que se supere ese récord, el servicio meteorológico francés prevé que este miércoles se está produciendo un cambio de tiempo, con la llegada de un frente de lluvias desde la mañana por la costa atlántica, que va a reducir las temperaturas máximas a menos de 25 grados en el noroeste.

    Sin embargo, tanto en el suroeste como en el centro-este y en el Mediterráneo el calor va a seguir intenso, con temperaturas de hasta 35 a 38 grados.

    El jueves y el viernes, esa caída de los termómetros se va a generalizar de forma que Météo France anticipa en su boletín que se debería “salir de la ola de calor”.

    Por lo que respecta a la sequía, el servicio meteorológico subraya que afecta a todo el territorio francés y “con un nivel nunca observado a esta escala”, y eso que hasta finales de mayo la situación de humedad en los suelos estaba próxima a la normal.

    No obstante, en junio solo llovió la mitad de lo habitual en Francia, y terminó siendo el sexto mes de junio más seco desde que empezaron los registros en 1959.

    La situación se agravó todavía más al mes siguiente, cuando el déficit de lluvia fue del 70% y se convirtió en el tercer julio más seco, únicamente por detrás de los de 2022 y 2020.

    La falta de lluvias ha estado acompañada de temperaturas disparadas. Julio de 2026 fue el mes más caluroso observado hasta ahora, después de que junio ya fuera el sexto mes del año con la temperatura media más alta en Francia.

    EFE

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