NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física de 2026 a Francis Halzen por sus descubrimientos sobre los neutrinos, en concreto, “por sus contribuciones decisivas en el Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico”.

Los neutrinos —las partículas más enigmáticas del cosmos— son capaces de atravesar la Tierra y los cuerpos humanos casi sin interactuar con la materia.

Son importantes porque arrojan luz sobre el universo más distante, pero su carácter elusivo dificulta su detección.

Halzen se dio cuenta de que el hielo del Polo Sur podía emplearse para captar neutrinos, asegura la Academia en una nota.

Y esto permitiría a los investigadores obtener más información sobre sus lejanos orígenes.

“Su visión y liderazgo científico han sido fundamentales”, dice, para desarrollar este observatorio: un kilómetro cúbico de hielo equipado con sensores de luz.

“Mediante IceCube, los investigadores pueden captar neutrinos procedentes de procesos de altísima energía en el universo lejano”, añade.

Así Halzen, de 82 años, sentó las bases de un nuevo tipo de astronomía.

El ganador será recompensado con un premio monetario de 12 millones de coronas suecas (aproximadamente US$1millón).

En la edición anterior, la Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el galardón a los investigadores John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica.

Desde su creación en 1901 hasta 2025, se han otorgado 119 premios de Física a 229 científicos, de los que solo cinco han sido mujeres.

Se trata del segundo premio entregado esta semana. El lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó el Nobel de Medicina al psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y a sus colegas alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus trabajos en el campo de la optogenética.

Esta disciplina ayuda a los científicos a comprender cómo tipos específicos de células contribuyen a comportamientos como el aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

El miércoles se anunciará el Nobel de Química; el jueves, el de Literatura; el viernes, de la Paz; y el siguiente lunes, el de Economía.