La furia de Donald Trump torpedea la cumbre del G-7

La cumbre del G7 terminó este sábado en llamas y con renovadas amenazas al comercio mundial luego que el presidente de Estados Unidos Donald Trump rechazó suscribir una declaración de consenso e insultó al anfitrión y primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Apenas unos minutos después de ser publicado, un comunicado aprobado por los otros líderes del Grupo de los Siete (G7), Trump lanzó una andanada de tuits contra Trudeau desde el avión en que viaja a Singapur para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un.

"Basado en las falsas declaraciones de Justin en su conferencia prensa y en que Canadá cobra masivas tarifas a nuestros granjeros, trabajadores y compañías, ordené a nuestros representantes no apoyar el comunicado", tuiteó Trump.

Trudeau "actuó tan sumiso y dócil durante nuestras reuniones del G7 solo para dar una conferencia de prensa después que me fui, en la que dijo que 'las tarifas de Estados Unidos son algo insultantes'", escribió Trump, para quien el líder canadiense fue "muy deshonesto y débil".

Más temprano, Trudeau había dicho a periodistas que la invocación de Trump a la seguridad nacional para justificar la imposición de aranceles al aluminio y al acero era "insultante" para los canadienses, que pelearon junto a sus aliados estadounidenses desde la Primera Guerra Mundial.

"Los canadienses son corteses y razonables pero no son presionables", advirtió.

Y dijo haberle dicho a Trump que "con mucho pesar pero con absoluta claridad y firmeza impulsaremos medidas de represalia desde el 1 de julio con aranceles equivalentes a los que los estadounidenses injustamente nos han aplicado".

Luego de los furibundos tuits de Trump, la oficina de Trudeau comunicó que el primer ministro se limitó a decir cosas que ya le había dicho cara a cara a Trump.

"Estamos centrados en todo lo logrado aquí en la cumbre del G7", señaló la oficina de Trudeau a través de Twitter.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!