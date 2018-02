El gobierno de México mandó espiar a un candidato opositor

El gobierno mexicano reconoció que su agencia federal de inteligencia envió a un agente vestido de civil a seguir a un candidato de la oposición, a pesar de que el aspirante presidencial nunca lo solicitó y de que al parecer tampoco quería que lo vigilaran.

Desde hace mucho tiempo existe temor de que el partido gobernante esté utilizando al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para espiar a sus rivales, pero pocos sospechaban que el seguimiento fuera tan evidente.

El secretario de Gobernación (Interior) Alfonso Navarrete dijo a la prensa local el martes que un hombre captado en un vídeo grabado por el aspirante presidencial Ricardo Anaya trabaja desde hace tiempo para el Cisen.

Estos son otros dos ejemplos de quienes me han estado siguiendo. Desde que salgo de mi casa me siguen. Ellos se negaron a identificarse. En lugar de perseguir delincuentes, espían a los opositores al gobierno. En eso gastan los recursos del Estado. Por eso estamos como estamos. pic.twitter.com/q7UDdfIdlK — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 13 de febrero de 2018

Anaya subió a redes sociales un vídeo donde se ve confrontando al agente, quien se identificó como empleado del Cisen cuando le preguntaron por qué estaba siguiendo al candidato en una camioneta.

"En lugar de perseguir delincuentes, espían a opositores", escribió Anaya en sus redes sociales. Agregó que más agentes en otros vehículos lo han estado siguiendo.

Navarrete, cuya oficina supervisa al Cisen, declaró que se "están realizando funciones, que es el seguimiento y darle continuidad a las campañas".

Agregó: "no se trata de un caso de espionaje, ni de espionaje a opositores, ni de medidas de carácter clandestino". "Esto no significa ni intromisión en la vida personal, ni por supuesto de tratar de violar la ley... No es un espionaje, ni es clandestino, ni se trata de estar siguiendo a opositores... Hay autoridad para darle seguimiento a las actividades relevantes en el país, desde luego que la hay", dijo el secretario.

Navarrete prometió que el Cisen llevará a cabo una investigación interna, pero los críticos cuestionaron los argumentos de Navarrete de vigilar a opositores políticos en un país que ha tenido dificultades para realizar operaciones de inteligencia exitosas contra su principal amenaza a la seguridad: los cárteles del narcotráfico.

México no ha podido localizar a casi 30 mil personas que han desaparecido durante la guerra contra las drogas y ha tenido que depender de la inteligencia estadounidense para capturar a líderes del narco. También ha dejado enormes franjas del país bajo control de los cárteles, que gobiernan de facto.