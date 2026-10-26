NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las fuerzas del orden detuvieron a 1,435 personas en Francia en el marco de las manifestaciones de protesta del sábado, indicó este lunes el ministro del Interior, Laurent Núñez, que subrayó que no hubo “incidentes graves” si se compara con lo que había ocurrido una semana antes.

Núñez, que fue entrevistado en el canal BFMTV, actualizó así las cifras de arrestos y señaló que se contabilizaron 267 heridos entre los policías y gendarmes que formaban parte del dispositivo de seguridad, así como unos 150 entre los manifestantes, de los cuales tres graves en Toulouse, Reims y Clermont Ferrand.

Sobre esos heridos graves, el ministro se defendió de que las fuerzas del orden hubieran utilizado una fuerza desproporcionada, hizo notar que actuaron “en un contexto de extrema violencia” y afirmó que todos esos casos serán objeto de una investigación administrativa por parte de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN).

Insistió en que se detectó “un alto nivel de violencia” contra las fuerzas del orden, que vinculó a la voluntad de grupos de ultraizquierda pero que la policía esta vez pudo contenerlos, entre otras cosas con más controles de flujos en los que se confiscaron muchas armas como morteros o cuchillos.

De hecho, un centenar de los arrestados lo fueron por llevar armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales.

Otra de las medidas a las que el ministro atribuyó un mayor control de los actos de violencia fue la prohibición de las manifestaciones en los centros de las ciudades.

Sobre la posibilidad de que esa medida se repita en las próximas convocatorias, empezando por la del sábado 30, el ministro respondió que las decisiones se toman “caso por caso” y las toman los prefectos (delegados del Gobierno) a partir de la situación sobre el terreno.

De hecho, preguntado sobre si teme que puedan producirse nuevos incidentes el próximo sábado, contestó: “claramente sí”.

Este pasado sábado el dispositivo de seguridad estaba compuesto por 70,000 policías y gendarmes en todo el país, 10,000 más que la semana anterior.

Avanzó que van a continuar los toques de queda (hay alrededor de una decena nocturnos en diferentes ciudades del país), que deciden los prefectos en acuerdo con los alcaldes.

Núñez confirmó que las fuerzas del orden habían detectado llamamientos de movilización de grupúsculos de ultraderecha que tenían intención de atacar a grupos de ultraizquierda y que anunciaban organizarse para defender los comercios en previsión de posibles saqueos -el sábado 17 hubo unos 3,000- y que actuaron en consecuencia.

Afirmó que “en ningún momento la policía los protegió”, como pretenden algunos “rumores” que han circulado, precisó que las fuerzas del orden impidieron los enfrentamientos y que, por ejemplo en Niza fueron detenidas 11 personas de esos grupos de ultraderecha y que más allá del tratamiento judicial que se les dé, se puede plantear la disolución administrativa de los grupos a los que pertenecen.

Las manifestaciones del pasado sábado volvieron a ser por segunda semana consecutiva masivas (410,000 participantes, según la policía, 800,000, según los convocantes) y ya hay llamamientos para otras el día 30 y también para una huelga general el 5 de noviembre organizada por los sindicatos.