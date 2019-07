Una invasión de saltamontes llega a Las Vegas

Gigantescos enjambres de saltamontes invadieron el bulevar de Las Vegas donde están los grandes hoteles y casinos, espantando a más de un turista.

Las autoridades advirtieron que son inofensivos y que simplemente están de paso, como parte de una migración hacia el norte.

Videos publicados en redes sociales muestran los chapulines de alas pálidas alborotados alrededor de las luces de neón, que abundan en el corazón de la capital del juego.

DID YOU KNOW: Grasshoppers are attracted to ultraviolet light, and will swarm around UV lighting. Have you seen any swarms in your neighborhood? Share your photos and videos with us! Read more: https://t.co/LVemnjJuZK

📸: Olivia Marin/Facebook pic.twitter.com/cZxOrs1w60