Investigan residuos radiactivos depositados en el océano en los años 40

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una expedición oceanográfica liderada por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia ha analizado el estado de residuos radiactivos procedentes de más de 200,000 barriles vertidos entre los años 40 y los 80 del siglo pasado en la zona abisal Atlántica, a 650 kilómetros de Galicia.

Las muestras recogidas en la campaña, que ha contado con la participación de investigadores del Centro Nacional de Aceleradores y la Universidad de Sevilla (US), se estudiarán en la capital andaluza con la única instalación de espectrometría de masas con aceleradores operativa en España.

El objetivo es determinar si las sustancias radiactivas que contienen estos residuos se han dispersado y evaluar su interacción con los ecosistemas de las grandes profundidades marinas, han detallado desde la US en una nota de prensa.

El buque oceanográfico Pourquoi Pas? avanza de este modo en el conocimiento de una de las mayores zonas históricas en aguas profundas de vertido de residuos radiactivos, procedentes de actividades nucleares civiles y de investigación.

El submarino tripulado Nautile, capaz de operar a profundidades de hasta 6,000 metros, ha colaborado en esta expedición, en la que se han realizado inmersiones a más de 4,700 metros de profundidad para la recogida de muestras de agua, sedimentos y organismos marinos cerca de los barriles.

Espectrometría de masas

La espectrometría de masas con aceleradores con la que se van a analizar en las instalaciones del Centro Nacional de Aceleradores, institución mixta de la US, la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sirve para detectar radionúclidos presentes en concentraciones extremadamente bajas, como determinados isótopos de uranio y plutonio ligados a la industria nuclear.

Permitirá identificar el origen de los materiales detectados, reconstruir procesos de dispersión y comprender mejor la evolución de estos residuos en el océano profundo.

Estas metodologías harán posible avanzar en la detección de radionúclidos de interés ambiental y abrir nuevas líneas de investigación sobre contaminación marina y gestión de residuos radiactivos.

Este proyecto, denominado NODSSUM26 por las siglas en inglés de Nuclear Ocean Dump Site Survey and Monitoring, integra también a instituciones de referencia de países europeos como Alemania y Noruega.