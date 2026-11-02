NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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James Gregory - BBC News

Decenas de supermercados en siete países europeos se han visto afectados por un presunto ciberataque que ha afectado a sus frigoríficos y congeladores.

Alrededor de 40 supermercados Delhaize en Bélgica y Luxemburgo se vieron afectados, mientras que un número menor de tiendas se vieron perjudicadas en Suecia, Irlanda, los Países Bajos, Estonia y Finlandia.

Sabcobel, una empresa belga que fabrica algunos de los frigoríficos afectados, afirmó que los evaporadores de las unidades se pusieron en modo de descongelación, lo que provocó su calentamiento, en lo que se cree que es el mismo método utilizado en el incidente del mes pasado que afectó a cientos de supermercados franceses.

Según informan los medios locales, hubo que desechar alimentos por valor de varios millones de euros.

Stephan Moelans, director ejecutivo de Sabcobel, empresa que gestiona los sistemas de Delhaize, declaró a la Agencia de Noticias Belga que el incidente fue un ciberataque y que la compañía había estado “trabajando toda la noche y la mañana para desconectar las unidades afectadas de la red”.

Según explicó, desde el ataque en Francia a principios de octubre, la empresa había estado trabajando para “proteger los frigoríficos de nuestros clientes contra esta vulnerabilidad”, pero que las unidades necesitaban modificaciones físicas, no solo actualizaciones de software.

La mayoría de los supermercados en Europa están conectados a internet, y el mantenimiento y la resolución de problemas se pueden realizar de forma remota.

“La solución más sencilla es gestionar los frigoríficos a través de una conexión segura a la red. La mayoría de nuestros clientes optaron por esta opción tras el atentado en Francia”, añadió Moelans.

Se desconoce quién está detrás del aparente ataque.

Según se informa, la temperatura de los congeladores en varias tiendas de toda Europa llegó a alcanzar los 50 °C.

Las agencias nacionales de ciberseguridad de Bélgica y Suecia indicaron que estaban siguiendo de cerca el incidente.

El Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido declaró que está colaborando con socios internacionales y la industria para “comprender a fondo los detalles de lo ocurrido”. No se han reportado esta clase de hechos en territorio británico.

En Flandes, en el norte de Bélgica, una sucursal de Delhaize en Hoeilaart informó al sitio web de noticias Het Laatste Nieuws que había perdido 100.000 euros (US$112.145) en productos.

El gerente dijo que esa estimación ni siquiera tenía en cuenta las pérdidas adicionales que resultarían del cierre de la tienda.

Carrefour, una cadena de supermercados de propiedad francesa, afirmó que el incidente solo había afectado a 15 de sus tiendas en Bélgica, y añadió que se habían tomado de inmediato medidas para garantizar que todos los establecimientos permanecieran abiertos.

Un portavoz del Grupo Colruyt, que gestiona las tiendas Spar en Bélgica mediante un sistema de franquicias, declaró a la agencia de noticias Reuters que cinco de sus tiendas habían sufrido ataques en sus sistemas de refrigeración.

Desde supermercados a tiendas de barrio

En Suecia, varias tiendas de ICA y Coop resultaron afectadas.

Un portavoz de la primera compañía confirmó que el incidente había afectado a un “pequeño número de tiendas de ICA que operan fuera de la red central de ICA”.

“ICA está prestando apoyo a las tiendas afectadas para que puedan gestionar la situación”, indicaron.

Una de las sucursales de esta empresa ubicada en Sjöbo, en el sur de Suecia, escribió en las redes sociales: “Nuestros refrigeradores y congeladores fueron pirateados durante la noche y ajustaron la temperatura a 50 grados”.

La tienda estuvo cerrada anteriormente, pero ya ha reabierto al público.

Siete de las 800 tiendas de Coop en Suecia también se vieron afectadas, pero “la situación está actualmente contenida y bajo control”, declaró la compañía a la BBC.

En la vecina Finlandia, se detectaron fallos en los frigoríficos de algunos supermercados K.

El propietario de la cadena de supermercados Kesko declaró al periódico finlandés Helsingin Sanomat que sus expertos en seguridad estaban investigando la causa del problema.

El ataque también llegó a comercios en Irlanda, los Países Bajos y Estonia.

En Irlanda, el incidente afectó a 13 supermercados SuperValu. Un portavoz del propietario de la cadena, Musgrave Group, confirmó a The Irish Times que un “incidente cibernético” afectó a sus sistemas de refrigeración, pero añadió que el impacto se limitó a un “modelo específico” de refrigerador.

Un portavoz del fabricante danés Danfoss declaró a la emisora de la radio pública holandesa NOS que los sistemas de congelación y refrigeración de al menos 17 empresas en los Países Bajos fueron atacados durante la noche, afectando a carnicerías y pequeños comercios de barrio.

Un supermercado Selver en Estonia también se vio afectado y, según ERR, hay informes de otras empresas afectadas en el país.

Información adicional de Shiona McCallum.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.