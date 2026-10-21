Javier Milei: las Malvinas son argentinas y no creemos en soluciones bélicas para recuperarlas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente argentino, Javier Milei, aseguró este miércoles que las Islas Malvinas “son argentinas, por derecho, por historia y por geografía” y añadió que su país confía en recuperarlas por la vía diplomática, porque no cree en “soluciones bélicas”.

“Las Malvinas son argentinas. Son argentinas, por derecho, por historia y por geografía”, dijo el mandatario en un desayuno informativo en Madrid, durante su visita a España, en el que aseguró que ese punto no está “bajo ningún tipo de discusión”.

En su intervención, aseguró que Argentina confía en seguir haciendo su reivindicación y en recuperar “por la vía diplomática” el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y que Argentina reclama como propio, ya que su país no cree “en soluciones bélicas”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid. EFE/ Mariscal

“Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Nosotros no creemos en las soluciones bélicas”, dijo hasta en tres ocasiones.

Milei se dirigió también a “aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo” para decirles que entonces “no les van a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente” y citó como ejemplo el yacimiento de Vaca Muerta.

“Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas porque somos sus legítimos dueños”, concluyó.