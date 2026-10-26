NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades jordanas informaron este lunes de la detención de los tres supuestos responsables de un ataque contra una iglesia ortodoxa en la región de Karak, en el oeste del país, que provocó al menos nueve muertos y unos 40 heridos, tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad en el que quedaron lesionados.

Un equipo conjunto de investigadores y equipos de asalto, de varias agencias de seguridad del reino, localizaron a los tres “terroristas” del ataque perpetrado el pasado viernes y tras un enfrentamiento armado lograron detenerlos, según un comunicado de la Dirección de Seguridad Pública del gobierno jordano.

“Los tres terroristas se habían parapetado dentro de una casa abandonada. Se negaron a entregarse y abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad. Estas aplicaron las reglas de enfrentamiento y eventualmente lograron someter y apresar a los tres individuos, todos los cuales resultaron heridos. No hubo bajas entre las fuerzas de seguridad”, señala un comunicado de la dirección de seguridad.

Según la nota, tras el apresamiento se incautaron varias armas de fuego y munición de los tres detenidos.

De acuerdo con la cadena de televisión pública jordana Al Mamlaka, uno de los tres arrestados -que están hospitalizados- se encuentra en “estado crítico”, mientras que el estado de salud de los otros dos es “estable”.

Tras las detenciones, el rey jordano Abdalá II señaló que había jurado que “los terroristas no escaparían al castigo y que no se toleraría a ningún defensor de ideologías oscuras que dividen a los jordanos”.

Por su parte, el ministro del Interior de Jordania, Mazin Al Farrayeh, indicó en un mensaje en la red social X que su Gobierno “está revisando todas las circunstancias” que llevaron a los tres supuestos atacantes “al extremismo”, al tiempo que avisó de que se responsabilizará “a todos aquellos cuya participación se demuestre” en estos ataques.

“Convertiremos esta tragedia en acciones que protejan las vidas de los ciudadanos. Que Dios preserve a Jordania”, añadió.

Al Farrayeh siguió así la línea trazada ayer por el primer ministro jordano, Yafar Hasán, quien afirmó mientras aún se buscaba arrestar a los atacantes que las autoridades continuarán sus esfuerzos para erradicar el extremismo y el fanatismo, así como la ideología “takfiri”.

La ideología “takfiri” es una forma muy común entre las autoridades políticas de Oriente Medio para referirse a una forma de integrismo islámico que considera apóstatas a otros musulmanes o a quienes no comparten determinadas interpretaciones religiosas, que se aplica generalmente a grupos como Estado Islámico -con el que se vincula a los tres detenidos- o Al Qaeda.

Ayer, miles de personas despidieron a las víctimas del ataque, que ha conmocionado al país de Oriente Medio.

Ocho de los nueve fallecidos fueron sepultados en una fosa acondicionada frente a la iglesia de San Jorge en la aldea de Hamud, en la provincia de Karak, donde fueron asesinados.

El cortejo fúnebre fue presidido por el patriarca Teófilo III de Jerusalén de la Iglesia Ortodoxa Griega, con la presencia del primer ministro jordano.

En la tarde del viernes, varios individuos armados irrumpieron en el patio de la iglesia griega ortodoxa de San Jorge durante una ceremonia fúnebre en la que había asistentes tanto cristianos como musulmanes, y empezaron a “disparar indiscriminadamente” contra los presentes, informaron a EFE testigos del suceso.

El próximo diciembre, se cumplen justo diez años desde que Karak fuera escenario de un ataque reivindicado por el EI en el que murieron 14 personas, entre ellas una canadiense.

Jordania, con una población de alrededor de 11.5 millones de habitantes, es un país de mayoría musulmana en el que los cristianos representan aproximadamente el 3% de la población.

Aunque los ataques de este tipo son poco habituales, las fuerzas de seguridad realizan periódicamente operaciones contra redes vinculadas al extremismo, así como contra el contrabando de armas y drogas procedentes de países vecinos.