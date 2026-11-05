NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó este miércoles que la lucha contra la anemia es una prioridad de su Gobierno y tiene el objetivo de reducirla “por lo menos a la mitad” en los cinco años de su gestión, que debe culminar en 2031.

“Este gobierno tiene en la lucha contra la anemia una prioridad fundamental y por eso este compromiso lo asumen varios ministros del Estado. Y en los próximos cinco años nuestro objetivo es muy claro: reducir la anemia por lo menos a la mitad”, indicó la gobernante durante la firma de un ‘Pacto contra la Anemia’, que se celebró en el Palacio de Gobierno de Lima.

Fujimori dijo que la firma del pacto implicó “un día de unión y de compromiso entre el gobierno y aliados de distintos sectores” de la sociedad peruana, con “un propósito común y una responsabilidad que no admite postergaciones”.

Enfatizó, en ese sentido, que la lucha contra la anemia infantil es “un propósito común y una responsabilidad que no admite postergaciones”, por lo que no debe quedar “en una sola firma, en un documento o en una declaración de buena intención”.

La mandataria sostuvo que es “profundamente doloroso” conocer que casi la mitad de los niños peruanos de entre seis y once meses sufren de anemia infantil, por lo que se debe hacer un trabajo conjunto para enfrentar esta problemática.

“La mayor injusticia que se puede cometer como país es condenar a un niño desde que nace, y un niño con anemia antes del año disminuye sus capacidades que después nadie le va a devolver”, remarcó.

Fujimori dijo que, por ese motivo, “nadie puede mirar de costado” y se tiene que “demostrar que cuando el Estado se une y trabaja junto con la sociedad civil y trabajamos unidos, podemos enfrentar este y muchos otros grandes problemas”.

La Presidencia de Perú detalló que el pacto comprende compromisos para garantizar la identificación y el seguimiento nominal de cada niño y gestante, y fortalecer los servicios de salud para garantizar la prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, tratamiento y recuperación de la anemia, con prioridad en niños menores de 12 meses y gestantes.

Además, plantea ampliar el acceso a agua segura y servicios de saneamiento, promover una alimentación saludable y nutritiva, impulsar la fortificación progresiva de alimentos de consumo masivo, producir investigación y desarrollo de soluciones innovadoras, desarrollar estrategias de comunicación y educación sobre hábitos de alimentación, higiene y cuidado, y movilizar recursos para fortalecer las intervenciones y acercar los servicios a la población.

A pesar de que existen diferencias metodológicas en las mediciones, tanto los reportes oficiales como los análisis de organismos vinculados al sector sanitario indican que la prevalencia de la anemia en niños de 6 a 35 meses en Perú se mantiene en un rango entre casi el 35% y poco más del 43% a nivel nacional.