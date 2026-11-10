La COP31 apuesta por acelerar la electrificación en medio de grandes atascos en Antalya

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La cumbre climática COP31 de Antalya (Turquía) dedicó este martes su segunda jornada a impulsar la electrificación mundial y el abandono de los combustibles fósiles, mientras la llegada de líderes internacionales agravó los problemas de transporte que sufren sus casi 100,000 participantes.

El presidente de la cumbre, el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, celebró este martes el inicio “positivo” de las negociaciones tras la adopción de la agenda de trabajo, un trámite que en anteriores reuniones causó bloqueos de varios días.

“Queremos hacer de esta una COP de la implementación y tomar decisiones que cambien cosas”, afirmó Kurum, que volvió a apelar a la cooperación para abordar un problema global.

Más electricidad, menos emisiones

La segunda jornada, dedicada a la energía y el transporte, estuvo marcada por los llamamientos a acelerar la transición, no solo para reducir las emisiones, sino también para proteger a las economías de la volatilidad de los precios del petróleo y el gas.

“En poco más de diez años, las energías renovables ya han superado al carbón en la generación mundial de electricidad”, destacó el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, quien calificó este avance de “inimaginable cuando se firmó el Acuerdo de París” en 2015.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, fue incluso más allá al sostener que la actual crisis energética ha cambiado las prioridades de los gobiernos.

“Por primera vez en muchísimo tiempo, los objetivos de seguridad energética y los de la transición a energías limpias están estrechamente alineados”, afirmó.

También resaltó que las ventas de coches eléctricos fuera de China han aumentado un 60% en los últimos nueve meses y que actualmente hay 90 gigavatios de energía nuclear en construcción, el nivel más alto en cuatro décadas.

Turquía y Australia, que lideran la cumbre, impulsan el objetivo de elevar del 23% actual al 35% en 2035 la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía.

La propuesta afronta la resistencia de países productores de hidrocarburos, contrarios a que esa meta de electrificación implique de forma directa utilizar solo fuentes de energía renovable y nuclear.

Birol aseguró que ese compromiso, en cualquier caso, puede enviar una señal clara a los mercados de que “la electricidad es el futuro”.

El exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, interviene en el pabellón «ALL IN» durante la segunda jornada de la COP31. EFE

Brasil propone pasar a la acción

La jornada también estuvo marcada por la presentación de Brasil de una hoja de ruta para ayudar a los países a abandonar de forma paulatina el petróleo, el carbón y el gas.

La iniciativa pretende transformar en medidas concretas el compromiso alcanzado en Dubái en 2023, cuando se acordó por primera vez iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles.

El documento no fija obligaciones vinculantes ni un calendario, pero ofrece instrumentos para evaluar la dependencia energética de cada país y diseñar estrategias adaptadas a su situación.

“No necesitamos más promesas. Necesitamos planes”, dijo el exsecretario de Estado estadounidense John Kerry durante la presentación.

El secretario general de la ONU, António Guterres, por su parte, respaldó la propuesta y reclamó financiación para facilitar la transición a las economías más vulnerables.