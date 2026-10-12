La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV toma forma en Perú

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades de la portuaria provincia peruana del Callao, colindante con la capital Lima, presentaron este lunes los avances de la estatua más grande que se levantará en el mundo en honor al papa León XIV, con una altura de 14 metros de altura, cuya construcción se encuentra al 40%.

La imagen de León XIV con los brazos abiertos estará instalada en un parque público frente al mar del Callao, una jurisdicción que el papa conoce muy bien desde los años en que estuvo a cargo de administrar su obispado, al mismo tiempo en que ejercía como obispo de Chiclayo, distante a más de 600 kilómetros al norte de Lima.

“Sabemos que nuestro papa fue obispo encargado del Callao y es, en ese sentido que frente al mar decidimos hacer nuestra estatua más grande que en el mundo exista de nuestro querido Robert Prevost, de nuestro papa León XIV”, señaló el alcalde provincial del Callao, César Pérez.

La imagen de León XIV con los brazos abiertos estará instalada en un parque público frente al mar del Callao. EFE/ Paolo Aguilar

El alcalde añadió que los avances de la obra, que se prevé que esté lista para fines de este mes de octubre, permiten ver ya el rostro de la escultura, a cargo de un equipo liderado por el escultor Rafael Gutiérrez, “que llegará a tener aproximadamente 14 metros, con todo y base”.

“Estando cerca a su llegada pedimos una oración a todos los chalacos y a todos los peruanos para que nuestro papa salga bien de esta operación que se va a realizar”, añadió en referencia a la operación de un nódulo a la que será sometido el papa.

Por su parte, Antonio Wong Arana, encargado de la escultura, señaló a EFE que ya están en el proceso de modelado en arcilla de las manos y la cabeza de la estatua, del que luego se sacará un molde que será vaciado en fibra de vidrio.

Agregó que “conjuntamente se está desarrollando la estructura de acero galvanizado que va a soportar todas las cargas de fibra de viento y de los vientos donde va a estar situada la escultura”.

Un hombre rocía agua durante la elaboración de una escultura del papa León XIV este lunes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

“Estamos haciendo todo lo posible, el idea es que lleguemos a fin de mes para poder instalarla”, remarcó antes de agregar que este trabajo “es significativo, es algo que a nosotros nos impulsa lograr esta escultura”.

Al respecto, la Municipalidad del Callao detalló que el monumento ya presenta un avance de más del 40% y estará lista para finales del mes de octubre para ser instalada en el Parque Gaelito.

El alcalde Pérez también comentó que existe la posibilidad que el papa llegue al Callao a bendecir la obra, durante la visita que hará a Perú, del 11 al 16 de noviembre próximo.

“Estamos coordinando que el papa pueda venir a bendecir la imagen, con el obispo del Callao, con todos los representantes de la iglesia para que el Papa. Estamos seguros que así será”, dijo.

La Municipalidad del Callao señaló que este proyecto, financiado por la Caja Huancayo, “tiene un alto significado espiritual” para los habitantes del Callao, ya que Robert Prevost “antes de ser la figura más representativa de la iglesia católica, fue administrador apostólico de la diócesis del Callao entre 2020 y 2021”.

León XIV realizará su primera gira por Suramérica entre el 6 y 16 de noviembre, y estará en Perú del 11 al 16, lo que concretará así su esperado regreso como pontífice a Perú, donde se le considera el papa peruano tras haber adquirido su nacionalidad en 2015 y ejercer en él más de 20 años de vida pastoral, desde misionero hasta obispo, cuya labor en la Diócesis de Chiclayo lo llevó a ser convocado por el papa Francisco para el Vaticano.