NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la detención del expresidente Santiago Peña por “lesión de confianza” y solo minutos después de que el Senado lo removiera del cargo y lo dejara sin fueros, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank.

La orden, dirigida al comandante de la Policía Nacional, pide garantizar la detención domiciliaria de Peña “hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción” de Asunción.

El documento también dicta la detención de Carlos Carvallo Spalding, que hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP)

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