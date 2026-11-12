NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, contabiliza 321 detenidos en el país, de los cuales 31 son extranjeros o tienen doble nacionalidad, según un boletín publicado este miércoles con fecha de corte hasta el 9 de noviembre.

Del total, la organización no gubernamental indicó que 306 son hombres y 15 son mujeres, todos mayores de edad, y que 181 son civiles y 140 militares.

En la red social X, Foro Penal aseguró que se desconoce el paradero de uno de los presos políticos.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 09/11/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 321*

Desde la semana pasada



Hombres: 306

Mujeres: 15



Civiles: 181

Militares: 140



Adultos: 321

Adolescentes: 0



Encarcelaciones 0

Excarcelaciones: 2… pic.twitter.com/2PGFZtnX7i — Foro Penal (@ForoPenal) November 11, 2026

El pasado lunes, esta ONG confirmó a EFE la excarcelación, con medidas cautelares, del empresario y magnate del negocio de camarón en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), José Enrique Rincón, tras casi cinco meses en prisión.

La jefa del sector opositor que mantiene un diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, dijo recientemente que se prevé un anuncio sobre nuevas liberaciones de presos políticos, en un contexto en el que se anticipa el comienzo del cuarto ciclo de unas negociaciones promovidas por Estados Unidos para una transición en Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el pasado 2 de noviembre a su homólogo venezolano, Oliver Blanco, a “continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela”, según un comunicado sobre la reunión de ambos en Washington, durante la que hablaron sobre el proceso de reformas que debe conducir a “elecciones libres” en el país suramericano.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía, considerada por muchas ONG como excluyente.

El Gobierno venezolano ha negado que en el país haya presos políticos y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores.