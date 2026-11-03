NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y 16 de noviembre, generará un millonario impacto económico, estimado en unos 500 millones de dólares, por la movilización de miles de fieles para verlo, incluidos los de los países vecinos, en las misas y encuentros apostólicos programados en su primer viaje a Latinoamérica como Santo Padre.

El pontífice realizará en Perú una visita considerada como su ‘vuelta a casa’, donde se espera la movilización de más de un millón de personas, de las cuales unos 50,000 serán extranjeros, probablemente de los países vecinos que el papa no visitará en esta ocasión, según las previsiones de las autoridades peruanas.

La etapa central del viaje será la visita de dos días a su ‘querida diócesis de Chiclayo’, tal como la llamó al presentarse en el Vaticano tras ser elegido papa en 2025, y donde habitantes tienen incontables recuerdos de su paso como misionero y posteriormente obispo de esa calurosa ciudad norteña.

La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque (CCPL), región a la que pertenece Chiclayo, ha estimado un movimiento económico de 500 millones de soles (144 millones de dólares) por los servicios de transporte, alojamiento, gastronomía, tiendas de artesanías y recuerdos, industria y agroexportación.

Tanto a la misa que dará en las Pampas de Pimentel, a las afueras de Chiclayo, como en Lima, en el último día de su visita, se esperan más de un millón de personas, lo que supone que en el caso de la primera, la ciudad donde el papa fue obispo esté con su capacidad hotelera al máximo, a la vez que las plazas en los vuelos para esas fechas son ya muy escasas.

En Argentina se disparan los precios en Luján

La visita del papa a Argentina ha tenido un impacto especialmente en la subida de los precios, especialmente en Luján, el principal centro de peregrinación católica de Argentina y donde se encuentra la basílica que alberga la imagen de la patrona argentina y donde el pontífice celebrará una misa que se prevé multitudinaria.

Una noche de alojamiento se ofrece por un mínimo de 1.500 dólares en una pequeña localidad, cuyo único atractivo es la gran basílica del neogótico francés frente a los alrededor de 200 dólares habituales.

La expectativa de una llegada multitudinaria llevó a numerosos vecinos a ofrecer sus propias viviendas y disparó las búsquedas de hospedaje un 1,803 % con respecto a la misma fecha del año anterior, que registró aumentos similares en localidades aledañas.

En Buenos Aires, aunque no se prevén aumentos significativos en los alojamientos, el impacto económico se refleja en los centros comerciales populares de Once y Flores, donde se ofrecen artículos religiosos y conmemorativos de bajo precio y se espera un pico de ventas durante la llegada del pontífice.

Las proyecciones basadas en el gasto turístico promedio registrado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el último fin de semana largo y en los 3.46 millones de visitantes previstos procedentes de otras localidades o países apuntan a un movimiento económico potencial de unos 270 millones de dólares, si se considera una jornada de consumo por visitante.

Uruguay lanza rifa para financiar la visita

La Iglesia católica de Uruguay financiará la visita del papa León XIV con una rifa, colectas, donaciones de instituciones y aportes del Estado para cubrir la organización y la logística estimada en entre dos y tres millones de dólares.

La principal fuente de ingresos será la rifa ‘Una gran alegría’, que sorteará catorce premios: un apartamento, diez automóviles y tres viajes a Roma, con la expectativa de recaudar hasta 1,6 millones de dólares en un escenario optimista.

A eso se sumarían unos 300,000 dólares de la colecta en comunidades e instituciones católicas, alrededor del 10% del costo total, según Sebastián Pinazzo, coordinador adjunto de la visita, quien también dijo esperar aportes del Estado uruguayo, aunque no precisó montos.

En Montevideo, el acto central será la vigilia del sábado en el Estadio Centenario, con capacidad prevista para unas 60,000 personas y entradas gratuitas, mientras que en Paysandú y Florida ya no queda disponibilidad hotelera.

Hay unas 40 agencias de viajes uruguayas y al menos 12 argentinas confirmadas, y se esperan entre 30,000 y 40,000 visitantes.