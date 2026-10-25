NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los manifestantes del movimiento por la vivienda decidieron mantener las tiendas de campaña montadas en Lisboa y Oporto a pesar de los avisos de la Policía, que les avisó en ambos casos que no pueden permanecer acampados pasada la medianoche.

La decisión de volver a montar las tiendas se tomó en ambos casos en una asamblea popular celebrada tras manifestaciones multitudinarias en ambas ciudades el sábado, bajo el riesgo de ser desalojados por las autoridades, que ya habían alertado de que no permitirían la acampada.

“La gente sigue dispuesta a resistir, así que, en ese sentido, a partir de ahora seguirán con sus tiendas y resistirán en la medida de lo posible”, dijo a EFE João Veloso, uno de los portavoces del movimiento por la vivienda, quien agregó que tienen miedo de que vuelva a producirse una operación policial que se salde con heridos.

“El objetivo de nadie es ser detenido; simplemente, la gente quiere resistir y permanecer aquí con sus tiendas, en el sentido de que es un derecho garantizado constitucionalmente”, explicó.

El uso del espacio público para instalar acampadas contra la crisis de la vivienda ha abierto en Portugal un debate entre las autoridades, los movimientos ciudadanos y la opinión pública sobre los límites legales de estas formas de protesta.

De hecho, en varias ocasiones durante la última semana los manifestantes han instalado las tiendas, que han acabado siendo retiradas bien por ellos mismos o en operaciones policiales.

En este sentido, las respuestas han variado desde la intervención policial con incidentes en Oporto, en la madrugada del pasado día 15, que está siendo investigada por la Fiscalía, hasta la relativa permisividad mantenida durante varios días con la acampada en Lisboa, donde el pasado martes la policía detuvo a 55 personas y retiró 228 carpas.

Las movilizaciones portuguesas miran como referencia a la acampada iniciada el 26 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien falleció en el hospital catorce días después.