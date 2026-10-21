Las imágenes de las fascinantes especies del nuevo atlas de las islas Galápagos

Alejandra Martins - BBC News Mundo
Si piensas en las islas Galápagos, ¿qué te viene a la mente? ¿Especies emblemáticas como las tortugas gigantes, los pinzones y las iguanas marinas?
El nuevo atlas de Galápagos, publicado por la Fundación Charles Darwin en Ecuador, ayuda a conocer a muchos otros habitantes de estos ecosistemas únicos, desde arañas y flores hasta flamencos y abejas.
Todas ellas juegan un rol en este archipiélago tan complejo como vulnerable, que comprende 8.000 km cuadrados de superficie terrestre -incluyendo 13 islas principales- y unos 200.000 km cuadrados de reservas marinas.
El nuevo atlas, publicado en inglés, contiene actualizaciones respecto al primero publicado en 2018 en español, e incluye no solo el estatus de cada especie sino los misterios que los científicos aún no han descifrado sobre ellas. Y hay planes para un tercer atlas bilingüe en el futuro.
“Los dos atlas están en la página web de la Fundación Charles Darwin gratis”, le dice a BBC Mundo el editor en jefe del atlas, el científico ecuatoriano Gustavo Jiménez-Uzcátegui, investigador principal de la Fundación Charles Darwin y asesor de la Dirección del Parque Nacional Galápagos.
El atlas está destinado a distintos grupos, como instituciones públicas, científicos, guías, educadores, turistas y público en general.
“Cada ficha tiene un área que dice ‘mis notas’ para que la gente pueda anotar información. Entonces también es una forma de ciencia ciudadana y una estimulación a los estudiantes, dependiendo de como los profesores puedan utilizar esta herramienta”, señala Jiménez-Uzcátegui.
Con algunas de las imágenes del atlas, te invitamos a adentrarte en el universo de Galápagos.
El atlas incluye tanto especies endémicas y nativas, como especies introducidas e invasoras. Especies endémicas son las que solo se encuentran en Galápagos. En cambio, “otras como el albatros son nativas, porque están tanto en Galápagos como en una isla frente al Ecuador continental”, explica Jiménez-Uzcátegui.
El atlas incluye más de 60 especies, incluyendo las invasoras, y la elección de cuáles seleccionar no fue fácil.
Jiménez-Uzcátegui explica que se dio prioridad a especies centinelas, bioindicadoras y bioingenieras. Las especies centinelas y bioindicadoras “nos dan información de lo que ocurre con esa especie y también con el hábitat y con las otras especies que lo comparten”, señala Jiménez.
Las bioingenieras son especies que si se extinguen “hacen que prácticamente todo el ecosistema colapse”. Un ejemplo son las tortugas gigantes, cuya ausencia haría que algunas plantas crezcan sin control y dominen el ecosistema.
Las especies endémicas de Galápagos son fruto de procesos evolutivos desarrollados a lo largo de millones de años. Los cactus del género Opuntia, por ejemplo, evolucionaron hasta adquirir formas arbóreas, con un tronco central que dificulta que las iguanas terrestres y las tortugas gigantes - con sus cuellos largos y extensibles - se alimenten de ellos.
El atlas incluye también especies introducidas e invasoras.
Las especies introducidas son las que fueron ingresadas por el ser humano de forma accidental o no accidental a las islas, explica Jiménez-Uzcátegui. “Pero gracias al hábitat que existe en Galápagos se hacen más agresivas porque se reproducen más rápido, se dispersan mejor, depredan a las especies endémicas y se transforman en una especie invasora”.
Los gatos tienen una gran adaptabilidad.
“He estado 20 años en estas investigaciones. Al principio atraíamos a los gatos con atún de latas para atraparlos. Pero luego no les gustaba ese olor y se cambió a pedazos de carne o pollo. Luego eso no les gustaba y ahora tenemos que ir a coger pescado fresco”, relata Jiménez-Uzcátegui.
“Además, se ha visto que en la parta baja de la costa, con piedra y lava, los gatos se han hecho más de pelaje oscuro, mientras que los de la parte alta son un poco más grisáceos o amarillentos. Esos pelajes son tal vez más funcionales para capturar más especies”.
Además de las especies invasoras, el cambio climático es una grave amenaza y está haciendo más intensos los fenómenos de El Niño.
“Lo que pasa es que cuando viene el fenómeno de El Niño, la temperatura del mar sube y todo lo que son los nutrientes comienzan a cambiar. No existe el afloramiento de los nutrientes y esto afecta al fitoplancton y zooplancton y a toda la cadena trófica”, explica Jiménez-Uzcátegui.
En estos períodos de escasez los pingüinos puede alejarse y nadar unos 5 a 10 km en busca de comida. “A veces pueden dejar a la pareja y entonces ya el próximo año no se van a reproducir porque se pueden haber perdido o muerto”.
Las iguanas marinas también se ven muy afectadas por El Niño.
Comen algas bajo el agua y cuando viene el fenómeno de El Niño pierden peso. “Hay un estudio según el cual también se reduce la densidad de sus huesos. Aparte de eso, las algas que comen no se reproducen y algunas se vuelven tóxicas”, cuenta Jiménez-Uzcátegui.
El experto señala que, a su regreso de un trabajo de campo reciente, pudo ver el impacto de El Niño en varias especies. “Vimos en ciertas áreas que el número de biodiversidad, es decir, el número de especies, es menor, y el número de individuos por especie es casi como un tercio menos. Entonces ya se ve el embate de El Niño, y la parte gruesa de este fenómeno llega en noviembre”.
Un comité de expertos, entre los que está Jiménez-Uzcátegui, analiza planes de acción ante El Niño que incluyen un mayor control del impacto de especies introducidas.
La caída en el número de tiburones martillo se debe principalmente a la captura de ejemplares adultos para obtener sus aletas y su carne para los mercados asiáticos, así como a la pesca de individuos jóvenes y recién nacidos en zonas costeras.
En 500 años, a pesar del contacto humano, pocas especies se han extinguido en Galápagos, afirma el atlas. Y esto ofrece esperanza.
“Armonizar la conservación con una gestión sostenible de recursos puede inspirar cambios y fomentar acciones similares” en otros lugares, dice el presidente de la Fundación Charles Darwin, Rakan A. Zahawi.
“Tenemos una oportunidad extraordinaria de hacer las cosas bien: de permitir que Galápagos siga siendo no solo un laboratorio vivo de la evolución, sino también un faro mundial de esperanza para la conservación en un mundo natural amenazado”.
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