Video: León XIV llega a Argentina, la primera visita de un papa en casi 40 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, procedente de Uruguay, para una visita apostólica que desarrollará hasta el próximo miércoles, la primera de un papa en casi 40 años a este país.

A bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, el pontífice aterrizó a las 16.34 hora local (19.34 GMT) en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, donde lo espera el presidente argentino, Javier Milei, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El papa es recibido con honores.

Personas reaccionan en los alrededores de la Plaza San Martín este domingo, a la espera de la llegada del papa León XIV en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matias Martin Campaya

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