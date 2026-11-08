Video: León XIV llega a Argentina, la primera visita de un papa en casi 40 años

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, procedente de Uruguay, para una visita apostólica que desarrollará hasta el próximo miércoles, la primera de un papa en casi 40 años a este país.
A bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, el pontífice aterrizó a las 16.34 hora local (19.34 GMT) en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, donde lo espera el presidente argentino, Javier Milei, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El papa es recibido con honores.
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