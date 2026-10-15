Los médicos del Papa informan que camina y se recupera tras su cirugía por un cáncer de pulmón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Maia Davies; Sarah Rainsford - Corresponsal para el sur y el este de Europa

La recuperación del papa León XIV tras la operación a la que se sometió este martes para extirparle el lóbulo inferior de un pulmón está “progresando según lo previsto”, según han declarado sus médicos.

El pontífice de 71 años ha comenzado a caminar y ha “retomado una dieta normal” tras la intervención, que duró aproximadamente 90 minutos, según informaron los médicos en una actualización compartida por el Vaticano.

Tras la operación a la que se sometió el martes por la tarde en el hospital Gemelli de Roma, el Papa fue diagnosticado de cáncer de pulmón. El Vaticano afirmó que la intervención había sido “exitosa” y se había desarrollado sin complicaciones.

Los análisis de sangre y una radiografía realizados a primera hora del miércoles mostraron que su recuperación “progresaba con normalidad”, según informaron los médicos.

El pontífice también se ha sometido a fisioterapia respiratoria.

Tras la intervención quirúrgica, el Vaticano informó que se extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho del Papa “para garantizar que el procedimiento fuera radical”.

La Santa Sede había informado previamente que “tras la operación, el Papa despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación”, en la que pasó una “noche tranquila”.

Se espera que el pontífice permanezca allí durante aproximadamente una semana mientras se recupera.

Los adenocarcinomas se desarrollan en las células que producen moco y son uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón. / Getty

La enfermedad de León

Durante sus oraciones dominicales semanales, León XIV anunció que sería ingresado para la operación, y le dijo a la multitud en la Plaza de San Pedro que los médicos habían encontrado un nódulo “bien localizado” en su pulmón “en una fase temprana” y le aconsejaron que se lo extirparan.

Los nódulos son bastante comunes y no necesariamente cancerosos, pero tras el examen del que le extirparon al Papa, el equipo médico confirmó que sí lo era, “tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, informó el Vaticano. Le diagnosticaron adenocarcinoma de pulmón.

Una fuente del Vaticano declaró a la agencia de noticias AFP que se han hecho más pruebas para comprobar si el cáncer se había extendido.

El Vaticano ha recalcado que el Papa, del que en general se considera que goza de buena salud, no presentaba síntomas de infección ni de enfermedad.

La noticia ha conmocionado a los católicos de todo el mundo, muchos de los cuales recuerdan las visitas hospitalarias del predecesor de León XIV, el papa Francisco.

Francisco, quien falleció el año pasado, también sufrió la extirpación parcial de un pulmón en su juventud, y después padeció una serie de infecciones respiratorias en su edad adulta.

¿Qué es el adenocarcinoma de pulmón?

Los adenocarcinomas se desarrollan en las células que producen moco y son uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón.

El pronóstico a largo plazo depende de varios factores, como la etapa en la que se encuentra el cáncer en el momento del diagnóstico y el estado de salud general de la persona.

Cuanto antes se detecte, mejor. Los tratamientos han mejorado considerablemente en las últimas décadas.

Algunos adenocarcinomas se detectan precozmente —antes de que aparezcan los síntomas— durante análisis rutinarios. En etapas más avanzadas, el cáncer de pulmón puede causar tos persistente, dificultad para respirar, fatiga y pérdida de peso.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.