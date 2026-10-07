Lula pasa al ataque contra un Flávio Bolsonaro que suma apoyos en la derecha

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pasado definitivamente al ataque contra el opositor Flávio Bolsonaro, que este martes amplió su base de apoyo en la derecha con miras a la segunda vuelta del próximo 25 de octubre.

Lula intenta corregir la ruta tras quedar segundo en la primera vuelta electoral del domingo con un 45.16% de los votos, casi dos puntos menos que el primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

Tras una estrategia enfocada en los resultados de su administración, el histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) parece que en este segundo asalto apostará por fomentar el rechazo hacia su adversario.

Sin más dilación, el jefe de Estado compartió hoy en sus redes sociales un vídeo electoral titulado: “Los asesinos votan a Bolsonaro”.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, saluda durante el anuncio de respaldo del exgobernador conservador Goiás Ronaldo Caiado para la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, este martes en Goiânia (Brasil). EFE/Andre Borges

La pieza, de cerca de un minuto y medio, recoge el testimonio de condenados o implicados en asesinatos mediáticos declarando su voto a Flávio Bolsonaro.

También este martes, Lula apostó por el factor miedo al alertar de que si pierde, su contrincante impulsará recortes en los principales programas sociales impulsados durante su gestión.

“Cortes en el programa Farmacia Popular. ‘Minha Casa, Minha Vida’. Más Médicos. Lucha contra el cáncer. Cisternas. Alimentación escolar. Prevención de desastres. Cuando un Bolsonaro habla de ‘tijeretazo’, Brasil sabe exactamente quién paga la cuenta”, advirtió en redes.

Acompañó su mensaje con un vídeo en el que rescata algunos de los recortes económicos y las políticas de austeridad impulsadas durante el Gobierno de Jair Bolsonaro.

“Ahora, Flávio Bolsonaro quiere dar continuidad al legado perverso de su padre y recortar todo aquello que el pueblo reconquistó. No deje que vuelva esa pesadilla. Los Bolsonaro, nunca más”, expresa una voz en off en la propaganda.

Con el 100% escrutado, Flávio Bolsonaro logró el 47.03% de los votos y Lula, el 45.16%. Infografía/EFE

Flávio suma aliados en la derecha

Por su parte, el candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL) viajó este martes a Goiânia para escenificar su alianza con Ronaldo Caiado, quinto en la primera vuelta del domingo con el 2.18 % de los sufragios.

Exgobernador de Goiás y de talante conservador, Caiado tiene 77 años, es un histórico adversario de Lula y está muy vinculado con la influyente industria agropecuaria brasileña.

Se presentó a las presidenciales de este año, aunque nunca supuso una amenaza para Flávio, que capitalizó y hasta superó los votos que obtuvo su padre en las elecciones de 2018 y 2022.

Pero los 2.6 millones de brasileños que confiaron en él pueden ser fundamentales para las aspiraciones presidenciales del senador.

“¡Lula, usted robó el futuro de Brasil!”, exclamó Caiado tras anunciar su apoyo a Flávio con miras a la segunda vuelta.

Sin embargo, los aspirantes que terminaron en tercera y cuarta posición, el escritor Augusto Cury (2.89%) y el agitador ultra Renan Santos (2.24%), respectivamente, han preferido mantenerse neutrales, por el momento.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (i), pronuncia un discurso. EFE

Eufórico, Flávio se mostró convencido de que “acabará con la era de Lula” y celebró los históricos resultados del PL en los comicios legislativos del domingo, que, según él, les permitirán “cambiar la Constitución” para “redemocratizar” el país y hacer que “las instituciones vuelvan a respetar la Constitución”.