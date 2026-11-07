Machado promete defender a presos políticos durante protesta cerca de cárcel en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La líder opositora de Venezuela María Corina Machado prometió este viernes no dejar solos a los presos políticos, durante una visita a las afueras de un emblemático penal conocido como Rodeo I, en el estado Miranda (norte) y cercano a Caracas, catalogado por distintas ONG como un centro de “torturas”.

Machado visitó el campamento que está cerca de la prisión, donde familiares de presos políticos llevan 302 días durmiendo en carpas, a la intemperie y sorteando la lluvia y los insectos como una forma de protesta para exigir la liberación de sus parientes, tras la promesa de excarcelaciones hecha por el Gobierno encargado en enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos.

Allí leyó una lista de un total de 406 presos políticos y los años que han permanecido en prisión, aunque advirtió que estos no son todos, dado que hay familiares que por miedo no han reportado las detenciones.

“Solo estos nombres son 1,756 años de prisión. 1,756 años que le han arrebatado a estos venezolanos. No descansaremos hasta que el último preso político, civil y militar, obtenga libertad plena”, expresó Machado, rodeada familiares de presos políticos, muchos de ellos del campamento cercano.

Soraida González aseguró a EFE que llegó en enero pasado al campamento desde la ciudad de Barquisimeto, al oeste del país, y desde entonces ha permanecido allí para exigir la liberación de su hijo, José Miguel Estrada, acusado en 2018 de supuestamente participar en un atentado con drones contra el ahora presidente depuesto Maduro.

González considera como una “victoria” que luego de meses en el campamento se haya logrado que a los familiares y a los presos no los cubrieran con capuchas durante las visitas y que, además, ahora puedan verlos todos los domingos por un tiempo de 20 minutos, a través de un vidrio y tener una conversación por teléfonos.

Familiares de presos políticos sostienen un cartel durante la visita de la líder opositora, María Corina Machado. EFE

Con 30 años, dijo que su hijo tiene dos costillas fracturadas, el tabique desviado, por lo que espera apoyarlo con atención médica y psicológica una vez salga de prisión, así como llevárselo para un eventual reencuentro con sus demás familiares.

“A él le arrancaron las uñas del pie cuando lo torturaron. Le arrancaron muelas, le colocaban bolsas con insecticida, lo colgaban hasta 12 horas. Le colocaban electricidad, le daban con bates en las rodillas”, afirmó.

El activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) Diego Casanova aseguró a EFE que actualmente El Rodeo I es el “principal centro de torturas del país”.

Casanova señaló que en este penal hay alrededor de 100 presos políticos y en el campamento alrededor de 20, 30 parientes, un número que fue mayor -unos 100 en promedio, según dijo-, pero ha disminuido luego de liberaciones desde enero, cuando el Gobierno encargado ordenó el proceso de excarcelaciones.

Estados Unidos, un actor ‘determinante’

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, contabiliza que todavía hay 322 personas detenidas. Para el dirigente y exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa la actuación de Estados Unidos es “determinante” para la liberación de todos los presos políticos.

“El actor más importante, desde la perspectiva política en la Venezuela actual, es el Gobierno de Estados Unidos. Entonces, si eso es así, estoy seguro que con una llamada van a lograr la definitiva liberación de los presos políticos”, declaró a EFE.

La visita de Machado culminó con la subida a una zona montañosa, donde los familiares suelen agruparse para comunicarse, a través de gritos, con sus parientes detenidos, quienes están recluidos en un edificio cercano.

Desde allí, Machado prometió, con megáfono en mano, no dejarlos solos, la reparación para sus familiares y garantías para que “nunca” ocurra lo que en Venezuela ha ocurrido con estos detenidos. Los presos respondieron, a lo lejos, con gritos de “Justicia” y “Libertad”.