NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, está dispuesta a sentarse a conversar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras su regreso al país suramericano con el fin de avanzar en el proceso de transición que promueve Estados Unidos, reiteró este lunes la jefa de comunicaciones de la dirigente, Claudia Macero.

“Ella ha manifestado su disposición de sentarse no solo con Delcy, con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda (...) y yo creo que al final no solo Estados Unidos, sino este sistema y los venezolanos, saben que ella precisamente es una garantía de que este proceso está teniendo éxito”, dijo Macero a la emisora privada Unión Radio.

La opositora llegó el domingo a Venezuela tras permanecer casi un año fuera del país, luego de salir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz en diciembre pasado.

Desde Panamá, donde permaneció durante meses por supuestos impedimentos a su regreso a Venezuela, manifestó en varias oportunidades que estaba dispuesta conversar con Rodríguez.

“La gente siente que hace falta una silla” en la mesa de diálogo que mantienen el chavismo y un sector de la oposición “y es la de ellos, entonces creo que el rol de María Corina es escuchar esas propuestas de la gente, incorporarlas en esa discusión”, indicó en la entrevista Macero.

Machado apareció el domingo en una iglesia católica del pueblo de Santa Rosa en el estado Lara (oeste), luego de anunciar en X que se encontraba en el país, pero los detalles de su regreso aún no han sido revelados tras las denuncias de los presuntos impedimentos que había sufrido en las últimas semanas para su ingreso.

“Los detalles de su regreso yo se los reservo a ella, creo que será ella la que lo cuente, la que lo puede explicar (...) hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos”, indicó Macero.

La jefa de comunicaciones de Machado también dijo desconocer si hubo algún acuerdo con el Gobierno encargado, pero destacó que el mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “es claro: forma parte de un proceso que tiene que ver con lo que está atravesando Venezuela, un proceso de transición que requiere de todas las partes y que evidentemente no puede dejar por fuera a María Corina”.

“No hay un proceso de transición ni de elección creíble sin la fuerza y sin la legitimidad de la gente que ella representa”, remarcó al reiterar que Machado llegó para trabajar por la transición.

Tras su llegada a Venezuela, Machado encabezó una caravana de más de ocho horas por unos cinco estados del país, hasta llegar a Caracas, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de “libertad” y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.