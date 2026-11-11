Más de 2 millones de fieles acudieron a Lujan para última misa de León XIV en Argentina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 2 millones de fieles acudieron este miércoles al santuario de Nuestra Señora de Lujan para asistir a la misa que celebró el papa León XIV antes de continuar su gira sudamericana en Perú, informó el Vaticano citando a las autoridades locales.

Según estos datos tanto frente a la basílica como en las calles aledañas se concentraron más de 2 millones de personas para seguir la misa.

Desde el martes, los alrededores de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, comenzaron a llenarse de peregrinos llegados de distintos puntos del país, a los que se sumaron desde primeras horas del día las autoridades políticas que también asistieron a la ceremonia.

Se trata de otra ceremonia masiva como todas las que han caracterizado esta gira, como la misa que celebró en el barrio de Palermo ante el Monumento de los Españoles en la que se congregaron dos millones y medio de personas, en el evento más multitudinario de su pontificado.

El papa León XIV se despide al final de una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján este miércoles 11 de noviembre de 2026. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Mientras que fueron un millón los que asistieron, también frente al Monumento de los Españoles, para la vigilia con los jóvenes de la noche del martes y unos 650,000 en la misa en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires, con lo que se cumplieron los mas de 6 millones, incluyendo los recorridos en papamóvil, que había pronosticado la Conferencia Episcopal del país.

Para la misa de Luján llegaron a la ciudad el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), ambos dirigentes peronistas.

Antes de la visita a Luján, el papa hizo una parada en la cárcel de Devoto y tras la misa se trasladará al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde tendrá lugar una despedida antes de partir hacia Perú, donde permanecerá hasta el próximo lunes.