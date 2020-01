La medalla del Nobel de Medicina de 1962, subastada por $4.7 millones

NUEVA YORK, Estados Unidos (EFE).- El biólogo James D. Watson, padre de la ciencia genética por su descubrimiento de la estructura del ADN, subastó hoy en la casa Christies de Nueva York la medalla del Nobel de Medicina que ganó en 1962, por 4.75 millones de dólares.



Watson, nacido en 1928 en Chicago, ganó esta distinción junto con Francis Crick y Maurice Wilkins, por sus estudios sobre la doble hélice del ácido desoxirribonucleico, fundamental en el avance de la ciencia genérica posterior, y en la venta de hoy sobrepasó las estimaciones más optimistas, que la valoraban en 3.5 millones.



La medalla, de 66 milímetros de diámetro, forjada en oro de 23 quilates y con el relieve de la cara de Alfred Nobel, venía acompañada de la caja de terciopelo con el nombre de Watson, quien destinará el dinero recaudado a instituciones educativas.



Esta obra filantrópica, según The New York Times, sería un acto de "redención" después de haber hecho declaraciones polémicas sobre genética y raza en 2007, cuando aseguró que la inteligencia en blancos y negros era diferente.



Aunque mostró su arrepentimiento posteriormente, esas declaraciones le obligaron a dimitir como rector del laboratorio Cold Spring Harbor en Long Island (Nueva York).



La venta de hoy se completó con el discurso manuscrito de Watson para el banquete posterior a la entrega de premios (en la que no se permite a los laureados hablar) y que alcanzaron los 365 mil dólares.



También se adjudicaron los apuntes para la conferencia que ofreció en los días previos a la ceremonia, que se tituló "La implicación del ácido ribonucleico en la síntesis de proteínas" y alcanzó 245 mil dólares.