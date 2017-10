Al menos 58 muertos y 515 heridos en balacera en concierto en Las Vegas

Un pistolero apostado en la planta 32 de un casino del Strip de Las Vegas abrió fuego contra un festival de música al aire libre matando a unas 58 personas, entre ellos dos policías fuera de servicio, e hiriendo a 515 personas, dijeron las autoridades a primera hora del lunes.

Es la peor matanza a tiros en suelo estadounidense en la historia moderna del país.

El atacante fue identificado como Stephen Paddock, de 64 años de edad.

Aparentemente se suicidó, anunció el sheriff Joseph Lombardo en una improvisada conferencia de prensa. "Creemos que el individuo se mató antes de la llegada de los agentes", agregó.

Paddock disparó desde el piso 32 del hotel Mandala Bay, ubicado en la avenida central Strip, donde se celebraba la tercera y última noche de un festival de música country.

La policía de Las Vegas encontró al menos ocho armas en la habitación donde estaba Paddock. El subsheriff Kevin McMahill dijo a CNN que el equipo de élite SWAT encontró "una cantidad de armas largas" después de enfrentar al hombre. "Había por lo menos ocho armas", destacó.

Las circunstancias de este tiroteo, registrado pasadas las 22:00 hora local (05:00 GMT), aún son desconocidas. Ningún grupo asumió la autoría y por lo pronto lo manejan como un "lobo solitario".

Dramatic video shows people scrambling for cover as gunfire rings out in Las Vegas. "I have to stay on top of you." https://t.co/k2WTD6gM6Apic.twitter.com/5SL3GnhUCQ